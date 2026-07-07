Quando começa a Copa América? Veja data prevista, sede e o que já se sabe sobre a próxima edição

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Próxima edição do torneio continental já movimenta os bastidores, com indefinições sobre sede, formato e planejamento da Conmebol.

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A próxima Copa América masculina está prevista para 2028. Até o momento, a Conmebol ainda não divulgou a data exata de início do torneio, mas a tendência é que a competição seja disputada entre junho e julho de 2028, seguindo o calendário adotado nas últimas edições e o modelo de realização a cada quatro anos.

A edição de 2028 será a próxima após a Copa América de 2024 e, embora o torneio ainda não tenha cronograma oficial fechado, a entidade sul-americana já discute sede, formato e logística para a competição.

Quando começa a próxima Copa América?

A próxima Copa América será em 2028, mas a data oficial de abertura ainda não foi anunciada pela Conmebol.

O que se sabe até aqui é que o torneio deve seguir o padrão recente e acontecer no meio do ano, durante a janela internacional de seleções, provavelmente entre junho e julho.

Esse calendário passou a ser adotado pela Conmebol para alinhar a Copa América ao ciclo da Eurocopa, deixando o torneio continental sempre no intervalo entre as Copas do Mundo. Assim, depois da edição de 2024, a próxima ficou programada para 2028.

A Copa América de 2028 já tem sede definida?

A sede da próxima Copa América não foi confirmada oficialmente pela Conmebol. Nos últimos meses, porém, alguns cenários passaram a ganhar força.

O Equador foi citado publicamente pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, como uma das possibilidades em análise. Segundo ele, o tema ainda está em discussão e a decisão final caberá ao Conselho da entidade.

Ao mesmo tempo, também existem relatos de negociações para que os Estados Unidos voltem a receber a competição, repetindo o modelo de 2016 e 2024, com participação conjunta de seleções da Conmebol e da Concacaf.

Esse cenário, porém, ainda depende de ajustes de calendário e de uma definição oficial da organização.

Qual deve ser o formato da próxima Copa América?

A tendência é que a Copa América de 2028 mantenha um formato semelhante ao da edição de 2024, com 16 seleções.

Nesse desenho, o torneio contaria com as 10 seleções da Conmebol e seis equipes convidadas da Concacaf, repetindo a parceria recente entre as confederações.

Esse modelo ganhou força nos últimos anos porque amplia o torneio, eleva o nível competitivo e aumenta o interesse comercial e de audiência no continente. Ainda assim, a Conmebol não oficializou todos os detalhes da edição de 2028.

Por que a Copa América será em 2028?

A mudança está ligada ao calendário adotado pela Conmebol. A entidade passou a organizar a Copa América em um ciclo de quatro em quatro anos, nos anos pares situados entre as Copas do Mundo, em sintonia com o calendário europeu.

Na prática, o torneio deixou de ter datas tão irregulares como em décadas anteriores e passou a seguir uma lógica mais estável. Por isso, depois da edição de 2024, a próxima ficou programada para 2028.