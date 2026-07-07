Qual a melhor campanha do Egito na história das Copas do Mundo? Seleção faz história em 2026

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Egito disputa as oitavas de final contra a Argentina e já alcançou sua melhor campanha na história das Copas do Mundo; confira o retrospecto

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O Egito já faz sua melhor campanha na história das Copas do Mundo. Neste momento, a seleção egípcia está em campo contra a Argentina pelas oitavas de final do Mundial de 2026, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

A presença nesta fase representa um feito inédito para os egípcios. Pela primeira vez, a seleção conseguiu avançar da etapa inicial de uma Copa do Mundo no atual formato da competição e chegar ao mata-mata após uma campanha invicta.

Qual é a melhor campanha do Egito em Copas do Mundo?

A melhor campanha do Egito em Copas do Mundo é justamente a atual, em 2026. A seleção chegou às oitavas de final depois de passar pela fase de grupos e eliminar a Austrália nos pênaltis na fase de 32 avos.

Antes da atual edição, os egípcios nunca haviam conseguido avançar da fase inicial nos Mundiais disputados em 1990 e 2018. Em 1934, quando fizeram sua estreia, o formato da competição era diferente e começava diretamente com confrontos eliminatórios.

Contra a Argentina, o Egito tenta ampliar ainda mais a melhor campanha de sua história. Durante a partida, Yasser Ibrahim colocou a seleção africana em vantagem aos 14 minutos do primeiro tempo, enquanto o goleiro Mostafa Shobeir ganhou destaque ao defender uma cobrança de pênalti de Lionel Messi.

Como foi a campanha do Egito na Copa do Mundo de 2026?

O Egito chegou ao confronto contra a Argentina sem derrotas no Mundial. Na fase de grupos, a equipe empatou por 1 a 1 com a Bélgica, venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 e ficou novamente no 1 a 1 diante do Irã.

Egito 1 x 1 Bélgica — Fase de grupos

Egito 3 x 1 Nova Zelândia — Fase de grupos

Egito 1 x 1 Irã — Fase de grupos

Egito elimina a Austrália nos pênaltis — Fase de 32 avos

Argentina x Egito — Oitavas de final

Além da classificação inédita, a vitória sobre a Nova Zelândia também representou a primeira conquistada pelo Egito na história das Copas do Mundo.

Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa

A história do Egito nos Mundiais começou em 1934, na Itália. Na ocasião, a seleção tornou-se a primeira representante da África e do mundo árabe a participar da competição.

O formato daquele Mundial não contava com fase de grupos. Assim, os egípcios começaram diretamente em um confronto eliminatório contra a Hungria e foram derrotados por 4 a 2.

Apesar da eliminação, Abdelrahman Fawzi entrou para a história ao marcar os dois gols da equipe e se tornar o primeiro jogador africano a balançar as redes em uma Copa do Mundo.

Egito ficou 56 anos sem disputar uma Copa do Mundo

Depois da estreia em 1934, o Egito precisou esperar 56 anos para retornar ao principal torneio de seleções. A segunda participação aconteceu em 1990, novamente na Itália.

A seleção empatou por 1 a 1 com a Holanda e por 0 a 0 com a Irlanda. Na última rodada, perdeu por 1 a 0 para a Inglaterra e acabou eliminada ainda na fase de grupos.

O Egito voltou a disputar uma Copa apenas em 2018, na Rússia. Liderada por Mohamed Salah, a equipe perdeu as três partidas da primeira fase, diante de Uruguai, Rússia e Arábia Saudita.

Quantas Copas do Mundo o Egito já disputou?

Com a participação em 2026, o Egito chegou à sua quarta Copa do Mundo. A seleção disputou as edições de 1934, 1990, 2018 e 2026.

A campanha atual também trouxe novos recordes individuais. Mohamed Salah marcou contra a Nova Zelândia e chegou a três gols em Mundiais, tornando-se o maior artilheiro isolado da seleção egípcia na história da competição.

Agora, diante da Argentina, o Egito tenta dar mais um passo em uma participação que já representa o melhor desempenho do país na história das Copas do Mundo.