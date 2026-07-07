Próximos jogos da Copa do Mundo 2026: Veja a tabela atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As seleções da Argentina e França chegam em alta nas quartas de final como as grandes favoritas a reeditarem a decisão do Mundial 2022

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta terça-feira (7), os seus últimos quadrifinalistas em duas decisões dramáticas: a Argentina buscou uma virada épica sobre o Egito por 3 a 2, enquanto a Suíça quebrou um tabu de 72 anos ao despachar a Colômbia nos pênaltis.

Com as classificações de sul-americanos e europeus, os confrontos das quartas de final estão oficialmente definidos. Agora, o torneio entra em um momento inédito: pela primeira vez desde o apito inicial, a agenda do Mundial passará por um intervalo de um dia sem jogos.

A bola só volta a rolar nesta quinta-feira, 9 de julho, abrindo uma maratona de três dias que promete parar o planeta.

Tabela das quartas de final da Copa 2026

Quinta-feira (09/07)

O retorno do futebol em alto nível acontece em Boston, às 17h (de Brasília), com um duelo de camisas pesadas e muita história recente: França x Marrocos.

Os franceses tentam confirmar o favoritismo, enquanto a seleção marroquina, única representante africana viva, busca repetir e estender a campanha histórica do último Mundial.

Sexta-feira (10/07)

A sexta-feira reserva um único e imperdível confronto às 16h (de Brasília). Em Los Angeles, Espanha x Bélgica duelam por uma vaga nas semifinais.

O confronto coloca frente a frente o DNA de posse de bola espanhol contra o talento e a verticalidade da badalada geração belga.

Sábado (11/07)

O sábado será o dia mais longo e emocionante desta fase, com duas partidas consecutivas. Mais cedo, às 18h (de Brasília), a sensação Noruega desafia o favoritismo da Inglaterra em Miami, em um jogo que promete muitos gols.

Mais tarde, para fechar a noite e definir o último semifinalista, a Argentina de Lionel Messi mede forças contra a embalada Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

Os argentinos jogam para manter vivo o sonho do tetra consecutivo, enquanto os suíços entram em campo leves e sem pressão após fazerem história nas oitavas.