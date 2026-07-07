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Futebol | Notícia

Próximos jogos da Copa do Mundo 2026: Veja a tabela atualizada

As seleções da Argentina e França chegam em alta nas quartas de final como as grandes favoritas a reeditarem a decisão do Mundial 2022

Por Davi Saboya Publicado em 07/07/2026 às 21:29 | Atualizado em 07/07/2026 às 21:35
Mbappé, atacante da seleção da França
Mbappé, atacante da seleção da França - PAULO HENRIQUE DIAS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

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A Copa do Mundo de 2026 conheceu, nesta terça-feira (7), os seus últimos quadrifinalistas em duas decisões dramáticas: a Argentina buscou uma virada épica sobre o Egito por 3 a 2, enquanto a Suíça quebrou um tabu de 72 anos ao despachar a Colômbia nos pênaltis.

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Com as classificações de sul-americanos e europeus, os confrontos das quartas de final estão oficialmente definidos. Agora, o torneio entra em um momento inédito: pela primeira vez desde o apito inicial, a agenda do Mundial passará por um intervalo de um dia sem jogos.

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A bola só volta a rolar nesta quinta-feira, 9 de julho, abrindo uma maratona de três dias que promete parar o planeta.

Tabela das quartas de final da Copa 2026

  • Quinta-feira (09/07)

O retorno do futebol em alto nível acontece em Boston, às 17h (de Brasília), com um duelo de camisas pesadas e muita história recente: França x Marrocos.

Os franceses tentam confirmar o favoritismo, enquanto a seleção marroquina, única representante africana viva, busca repetir e estender a campanha histórica do último Mundial.

  • Sexta-feira (10/07)

A sexta-feira reserva um único e imperdível confronto às 16h (de Brasília). Em Los Angeles, Espanha x Bélgica duelam por uma vaga nas semifinais.

O confronto coloca frente a frente o DNA de posse de bola espanhol contra o talento e a verticalidade da badalada geração belga.

  • Sábado (11/07)

O sábado será o dia mais longo e emocionante desta fase, com duas partidas consecutivas. Mais cedo, às 18h (de Brasília), a sensação Noruega desafia o favoritismo da Inglaterra em Miami, em um jogo que promete muitos gols.

Mais tarde, para fechar a noite e definir o último semifinalista, a Argentina de Lionel Messi mede forças contra a embalada Suíça, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

Os argentinos jogam para manter vivo o sonho do tetra consecutivo, enquanto os suíços entram em campo leves e sem pressão após fazerem história nas oitavas.

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