Copa do Mundo 2026: Veja os resultados dos jogos de hoje, 07/07
Messi decidiu o jogo a favor da Argentina e comandou uma história virada sobre o Egito. Com o resultado, os hermanos enfrentam a Suíça nas quartas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Argentina segue firme na busca pelo tetracampeonato mundial e um feito pouco comum na história da Copa do Mundo. Em um confronto eletrizante pelas oitavas de final do Mundial, a Albiceleste buscou uma virada histórica, nesta terça-feira (7), para vencer o Egito por 3x2, em Atlanta, nos Estados Unidos.
O resultado mantém os atuais campeões na caça ao feito de Brasil (1958/1962) e Itália (1934/1938), as únicas seleções a conquistarem o torneio de forma consecutiva.
O grande protagonista da noite foi, mais uma vez, Lionel Messi, embora o craque tenha vivido um verdadeiro teste para cardíaco. Principal nome da conquista de 2022 no Catar, o camisa 10 desperdiçou a segunda cobrança de pênalti nesta edição quando os egípcios venciam por 1x0.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A falha, contudo, não abalou o craque, que liderou a reação argentina. Primeiro, deu a assistência para o zagueiro Cristian Romero diminuir o placar; depois, ele mesmo balançou as redes para decretar o empate, abrindo caminho para a virada.
Com o gol, Messi quebrou marcas impressionantes. Ele se isolou na artilharia desta Copa com oito gols e estendeu o recorde histórico no torneio para 21 bolas na rede. De quebra, o astro ampliou a sequência recorde ao marcar em nove jogos consecutivos de Copa do Mundo, uma série iniciada nos gramados do Catar.
Apesar da eliminação dolorosa, o Egito se despede com a cabeça erguida, assinando a melhor campanha da história em Mundiais. O segundo gol da seleção africana foi anotado por Mostafa Abdelraouf, apelidado de "Zico" pelo pai, um fervoroso fã do eterno ídolo do Flamengo.
O atacante egípcio já havia chamado a atenção há um mês ao marcar contra o próprio Brasil em um amistoso em Cleveland. Com a queda dos Faraós, a África perdeu a chance de colocar dois representantes nas quartas de final pela primeira vez, restando agora apenas Marrocos, que despachou o Canadá.
Garantida nas quartas de final, a Argentina agora enfrentará a Suíça, que eliminou a Colômbia também nesta terça. O duelo decisivo por uma vaga na semifinal está marcado para o próximo sábado (11), às 22h (de Brasília), em Kansas City, nos Estados Unidos.
Classificação da Suíça
A Suíça fez história na noite desta terça-feira (7) ao quebrar um longo jejum e carimbar o passaporte para as quartas de final da Copa do Mundo. No Estádio Vancouver Place, no Canadá, a seleção europeia superou a Colômbia por 4 a 3 na disputa por pênaltis, após um confronto tenso que terminou em 0x0 no tempo normal e na prorrogação. O feito encerra um hiato de 72 anos longe desta fase do torneio.
Na marca da cal, o drama tomou conta das duas equipes. Pelo lado suíço, apenas o zagueiro Manuel Akanji desperdiçou a sua cobrança, isolando a bola por cima do travessão.
A redenção veio com a estrela do goleiro Gregor Kobel e o erro dos sul-americanos: Davinson Sánchez carimbou o travessão e, logo em seguida, Kobel defendeu o chute decisivo de Cucho Hernández, garantindo a festa europeia.
Esta é a 13ª participação da Suíça em Mundiais e a quarta vez que o país alcança as quartas de final — igualando o melhor desempenho de sua história na competição, anteriormente registrado em 1934, 1938 e 1954 (quando sediou o torneio).
O resultado representa um salto importante em relação ao Mundial de 2022, no Catar, quando os suíços se despediram justamente na fase de oitavas de final.