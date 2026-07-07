Artilharia da Copa do Mundo 2026: veja quem lidera a lista de gols do Mundial
A Copa do Mundo de 2026 já revela seus protagonistas, com craques em destaque na disputa pela artilharia e pelo topo das assistências no Mundial
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A Copa do Mundo de 2026 segue afunilando no mata-mata e também vai definindo com mais clareza a disputa pela Chuteira de Ouro. Com os jogos das oitavas de final em andamento, a briga pela artilharia ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (7), após Lionel Messi voltar a balançar as redes pela Argentina.
O camisa 10 marcou no duelo contra o Egito e chegou a oito gols no Mundial, assumindo a liderança isolada da artilharia da Copa do Mundo de 2026.
O gol foi decisivo na reação argentina na partida das oitavas e fez Messi abrir vantagem sobre os principais concorrentes na corrida pelo posto de goleador da competição.
Antes da bola rolar, o argentino dividia a ponta com Kylian Mbappé, da França, e Erling Haaland, da Noruega, ambos com sete gols.
Agora, o craque da Argentina aparece sozinho no topo da lista, enquanto a disputa pela liderança segue aberta nas quartas de final.
Além da artilharia desta edição, Messi também ampliou sua marca histórica em Copas do Mundo. O gol diante do Egito foi o 21º da carreira do argentino em Mundiais, reforçando ainda mais o recorde como maior artilheiro da história da competição.
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Messi lidera a artilharia; Mbappé e Haaland seguem na cola
A nova atualização da artilharia da Copa do Mundo de 2026 coloca Lionel Messi na primeira colocação, com oito gols marcados. Logo atrás aparecem Kylian Mbappé, da França, e Erling Haaland, da Noruega, ambos com sete.
Na sequência surge Harry Kane, da Inglaterra, com seis gols, ainda vivo na disputa. Mais abaixo, um grupo de jogadores aparece com quatro gols e também segue no radar da Chuteira de Ouro, embora em situação mais distante.
Artilharia da Copa do Mundo 2026 (atualizada)
- Lionel Messi (Argentina) — 8 gols
- Kylian Mbappé (França) — 7 gols
- Erling Haaland (Noruega) — 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) — 6 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) — 4 gols
- Julián Quiñones (México) — 4 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) — 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) — 4 gols
- Ousmane Dembélé (França) — 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) — 4 gols
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