Trump admite interferência na Fifa para liberar Balogun antes de EUA x Bélgica na Copa do Mundo 2026
Presidente dos Estados Unidos diz ter conversado com Gianni Infantino para reverter suspensão de Folarin Balogun antes das oitavas de final
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter atuado diretamente para que a Fifa revertesse a suspensão do atacante Folarin Balogun antes do confronto contra a Bélgica, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Segundo o mandatário, a intervenção ocorreu após a expulsão do jogador na vitória norte-americana por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina.
Com o resultado diante dos bósnios, os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas de final e enfrentarão a Bélgica no Lumen Field, em Seattle, às 21h (horário de Brasília).
Trump diz que conversou com Gianni Infantino
Trump declarou publicamente que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição aplicada a Balogun.
De acordo com o presidente norte-americano, o lance que resultou na expulsão foi apenas um choque acidental entre dois jogadores.
O mandatário também criticou a atuação do árbitro brasileiro Raphael Claus, responsável pela expulsão após revisão do lance no VAR.
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Trump afirmou que inicialmente desconhecia as consequências disciplinares do cartão vermelho e decidiu agir ao saber que Balogun ficaria fora da partida seguinte.
Em suas declarações, ainda ironizou o ex-presidente Joe Biden ao afirmar que ele não teria tomado qualquer atitude.
Como aconteceu a expulsão de Balogun
Principal referência ofensiva da equipe comandada por Mauricio Pochettino e artilheiro dos Estados Unidos na competição com três gols, Balogun foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia e Herzegovina.
O atacante atingiu o tornozelo do defensor Tarik Muharemovic em uma disputa de bola. Inicialmente, Raphael Claus não aplicou o cartão vermelho, mas mudou sua decisão após revisão do VAR.
No momento da expulsão, os Estados Unidos venciam por 1 a 0, com gol do próprio Balogun. Depois, Malik Tillman marcou o segundo e definiu a classificação norte-americana.
Bélgica contesta decisão e prepara estratégia para enfrentar Balogun
A Federação Belga de Futebol (RBFA) informou que tomou conhecimento da liberação do atacante apenas pela imprensa e criticou a falta de transparência da Fifa no processo.
O técnico da seleção belga comparou a anulação do cartão vermelho a uma "piada de 1º de abril". Apesar dos protestos apresentados, a Fifa considerou o recurso inadmissível por questões procedimentais relacionadas ao prazo e à fundamentação.
Dentro de campo, o goleiro Thibaut Courtois afirmou que a Bélgica já preparou uma estratégia específica para tentar neutralizar Balogun no confronto das oitavas de final.