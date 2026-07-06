Trump admite interferência na Fifa para liberar Balogun antes de EUA x Bélgica na Copa do Mundo 2026

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Presidente dos Estados Unidos diz ter conversado com Gianni Infantino para reverter suspensão de Folarin Balogun antes das oitavas de final

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter atuado diretamente para que a Fifa revertesse a suspensão do atacante Folarin Balogun antes do confronto contra a Bélgica, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Segundo o mandatário, a intervenção ocorreu após a expulsão do jogador na vitória norte-americana por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina.

Com o resultado diante dos bósnios, os Estados Unidos garantiram vaga nas oitavas de final e enfrentarão a Bélgica no Lumen Field, em Seattle, às 21h (horário de Brasília).

Trump diz que conversou com Gianni Infantino

Trump declarou publicamente que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição aplicada a Balogun.

De acordo com o presidente norte-americano, o lance que resultou na expulsão foi apenas um choque acidental entre dois jogadores.

O mandatário também criticou a atuação do árbitro brasileiro Raphael Claus, responsável pela expulsão após revisão do lance no VAR.

Trump afirmou que inicialmente desconhecia as consequências disciplinares do cartão vermelho e decidiu agir ao saber que Balogun ficaria fora da partida seguinte.

Em suas declarações, ainda ironizou o ex-presidente Joe Biden ao afirmar que ele não teria tomado qualquer atitude.

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Como aconteceu a expulsão de Balogun

Principal referência ofensiva da equipe comandada por Mauricio Pochettino e artilheiro dos Estados Unidos na competição com três gols, Balogun foi expulso aos 18 minutos do segundo tempo da partida contra a Bósnia e Herzegovina.

O atacante atingiu o tornozelo do defensor Tarik Muharemovic em uma disputa de bola. Inicialmente, Raphael Claus não aplicou o cartão vermelho, mas mudou sua decisão após revisão do VAR.

No momento da expulsão, os Estados Unidos venciam por 1 a 0, com gol do próprio Balogun. Depois, Malik Tillman marcou o segundo e definiu a classificação norte-americana.

Bélgica contesta decisão e prepara estratégia para enfrentar Balogun

A Federação Belga de Futebol (RBFA) informou que tomou conhecimento da liberação do atacante apenas pela imprensa e criticou a falta de transparência da Fifa no processo.

O técnico da seleção belga comparou a anulação do cartão vermelho a uma "piada de 1º de abril". Apesar dos protestos apresentados, a Fifa considerou o recurso inadmissível por questões procedimentais relacionadas ao prazo e à fundamentação.

Dentro de campo, o goleiro Thibaut Courtois afirmou que a Bélgica já preparou uma estratégia específica para tentar neutralizar Balogun no confronto das oitavas de final.