Quem vencer de Portugal x Espanha enfrenta quem nas quartas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Portugal x Espanha se enfrentam ao longo da tarde desta segunda-feira (06)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em um clássico europeu que vale vaga entre os oito melhores do torneio.

A partida coloca frente a frente duas seleções favoritas e também define mais um caminho no mata-mata do Mundial. Quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio nas quartas de final.

Quem o vencedor de Portugal x Espanha enfrenta nas quartas?

A resposta é direta: quem vencer entre Portugal e Espanha vai enfrentar, nas quartas de final, o classificado de Estados Unidos x Bélgica.

Os dois confrontos fazem parte do mesmo lado da chave das oitavas de final e, por isso, o cruzamento das quartas já está definido pela tabela da Copa do Mundo.

Assim, caso Portugal avance, a seleção portuguesa terá pela frente Estados Unidos ou Bélgica na luta por uma vaga na semifinal.

Se a Espanha confirmar a classificação, também medirá forças com o vencedor do outro duelo deste lado da chave.

Quando será o jogo das quartas de final?

O vencedor de Portugal x Espanha volta a campo na próxima fase na sexta-feira, 10 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Caminho até a semifinal

Além de definir o adversário das quartas, o confronto entre Portugal e Espanha também ajuda a desenhar o caminho até a semifinal.

O vencedor do duelo encara Estados Unidos ou Bélgica nas quartas. Depois, quem sobreviver deste lado da chave avançará para a semifinal contra o vencedor do outro lado do chaveamento, que reúne França x Marrocos e também o classificado do confronto entre Portugal/Espanha x Estados Unidos/Bélgica.

Portugal e Espanha fazem duelo de peso nas oitavas

O jogo entre portugueses e espanhóis é um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo.

De um lado, Portugal tenta seguir vivo na disputa pelo título e manter o sonho de conquistar o Mundial pela primeira vez. Do outro, a Espanha busca confirmar o favoritismo e avançar para seguir forte na luta pela taça.

Com vaga nas quartas em jogo, o clássico europeu promete ser um dos grandes destaques desta fase decisiva da Copa do Mundo de 2026.