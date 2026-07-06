Quem vencer de Portugal x Espanha enfrenta quem nas quartas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Portugal x Espanha se enfrentam ao longo da tarde desta segunda-feira (06)
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Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em um clássico europeu que vale vaga entre os oito melhores do torneio.
A partida coloca frente a frente duas seleções favoritas e também define mais um caminho no mata-mata do Mundial. Quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio nas quartas de final.
Quem o vencedor de Portugal x Espanha enfrenta nas quartas?
A resposta é direta: quem vencer entre Portugal e Espanha vai enfrentar, nas quartas de final, o classificado de Estados Unidos x Bélgica.
Os dois confrontos fazem parte do mesmo lado da chave das oitavas de final e, por isso, o cruzamento das quartas já está definido pela tabela da Copa do Mundo.
Assim, caso Portugal avance, a seleção portuguesa terá pela frente Estados Unidos ou Bélgica na luta por uma vaga na semifinal.
Se a Espanha confirmar a classificação, também medirá forças com o vencedor do outro duelo deste lado da chave.
Quando será o jogo das quartas de final?
O vencedor de Portugal x Espanha volta a campo na próxima fase na sexta-feira, 10 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
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Caminho até a semifinal
Além de definir o adversário das quartas, o confronto entre Portugal e Espanha também ajuda a desenhar o caminho até a semifinal.
O vencedor do duelo encara Estados Unidos ou Bélgica nas quartas. Depois, quem sobreviver deste lado da chave avançará para a semifinal contra o vencedor do outro lado do chaveamento, que reúne França x Marrocos e também o classificado do confronto entre Portugal/Espanha x Estados Unidos/Bélgica.
Portugal e Espanha fazem duelo de peso nas oitavas
O jogo entre portugueses e espanhóis é um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo.
De um lado, Portugal tenta seguir vivo na disputa pelo título e manter o sonho de conquistar o Mundial pela primeira vez. Do outro, a Espanha busca confirmar o favoritismo e avançar para seguir forte na luta pela taça.
Com vaga nas quartas em jogo, o clássico europeu promete ser um dos grandes destaques desta fase decisiva da Copa do Mundo de 2026.