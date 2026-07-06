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Quem vencer de Portugal x Espanha enfrenta quem nas quartas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Portugal x Espanha se enfrentam ao longo da tarde desta segunda-feira (06)

Por João Victor Tavares Publicado em 06/07/2026 às 14:19
Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 - Imagem criada com IA

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Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em um clássico europeu que vale vaga entre os oito melhores do torneio.

A partida coloca frente a frente duas seleções favoritas e também define mais um caminho no mata-mata do Mundial. Quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio nas quartas de final.

Quem o vencedor de Portugal x Espanha enfrenta nas quartas?

A resposta é direta: quem vencer entre Portugal e Espanha vai enfrentar, nas quartas de final, o classificado de Estados Unidos x Bélgica.

Os dois confrontos fazem parte do mesmo lado da chave das oitavas de final e, por isso, o cruzamento das quartas já está definido pela tabela da Copa do Mundo.

Assim, caso Portugal avance, a seleção portuguesa terá pela frente Estados Unidos ou Bélgica na luta por uma vaga na semifinal.

Se a Espanha confirmar a classificação, também medirá forças com o vencedor do outro duelo deste lado da chave.

Quando será o jogo das quartas de final?

O vencedor de Portugal x Espanha volta a campo na próxima fase na sexta-feira, 10 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

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Caminho até a semifinal

Além de definir o adversário das quartas, o confronto entre Portugal e Espanha também ajuda a desenhar o caminho até a semifinal.

O vencedor do duelo encara Estados Unidos ou Bélgica nas quartas. Depois, quem sobreviver deste lado da chave avançará para a semifinal contra o vencedor do outro lado do chaveamento, que reúne França x Marrocos e também o classificado do confronto entre Portugal/Espanha x Estados Unidos/Bélgica.

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Portugal e Espanha fazem duelo de peso nas oitavas

O jogo entre portugueses e espanhóis é um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Mundo.

De um lado, Portugal tenta seguir vivo na disputa pelo título e manter o sonho de conquistar o Mundial pela primeira vez. Do outro, a Espanha busca confirmar o favoritismo e avançar para seguir forte na luta pela taça.

Com vaga nas quartas em jogo, o clássico europeu promete ser um dos grandes destaques desta fase decisiva da Copa do Mundo de 2026.

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