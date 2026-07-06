Quem tem mais chances de ganhar a Copa do Mundo 2026? Veja probabilidades após eliminação do Brasil
Supercomputador da Opta atualiza probabilidades de título após queda da Seleção Brasileira; França aparece como principal favorita
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A eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final mudou o cenário da disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026. Sem a Seleção Brasileira na briga pelo hexacampeonato, a França aparece como a principal favorita a levantar a taça, segundo as projeções do supercomputador da Opta.
A seleção francesa tem 29,68% de chances de conquistar o título. A Inglaterra, que eliminou o México e garantiu vaga nas quartas de final, aparece na segunda posição, com 18,57%.
Quais seleções têm mais chances de ganhar a Copa do Mundo 2026?
De acordo com as probabilidades calculadas pelo supercomputador da Opta, França, Inglaterra, Espanha e Argentina concentram as maiores chances de título. Juntas, as quatro seleções somam mais de 73% de probabilidade de conquistar a competição.
A Noruega, responsável pela eliminação do Brasil, aparece na quinta posição do ranking. Após vencer a Seleção Brasileira por 2 a 1 nas oitavas de final, a equipe norueguesa tem 7,38% de chances de ser campeã mundial.
- França - 29,68%
- Inglaterra - 18,57%
- Espanha - 13,07%
- Argentina - 12,00%
- Noruega - 7,38%
- Marrocos - 4,95%
- Portugal - 4,91%
- Colômbia - 3,25%
- Suíça - 2,28%
- Estados Unidos - 2,09%
- Bélgica - 1,43%
- Egito - 0,38%
França lidera chances de título da Copa do Mundo
A França avançou às quartas de final depois de vencer o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas. Com a classificação, os franceses enfrentarão o Marrocos, que eliminou o Canadá ao vencer por 3 a 0.
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O vencedor do confronto seguirá vivo na disputa por uma vaga na semifinal. Apesar de aparecer apenas na sexta posição entre os favoritos ao título, com 4,95%, a seleção marroquina já está entre as oito melhores da competição.
Noruega sobe entre favoritas após eliminar o Brasil
A vitória por 2 a 1 sobre o Brasil colocou a Noruega nas quartas de final e manteve a seleção europeia na disputa pelo título. Com 7,38% de probabilidade, os noruegueses aparecem à frente de Marrocos, Portugal, Colômbia, Suíça, Estados Unidos, Bélgica e Egito.
O próximo adversário será a Inglaterra. A seleção inglesa avançou após vencer o México por 3 a 2 e possui a segunda maior chance de título, segundo a projeção da Opta.
Resultados e jogos das oitavas de final da Copa do Mundo 2026
- Paraguai 0 x 1 França - 4 de julho
- Canadá 0 x 3 Marrocos - 4 de julho
- Brasil 1 x 2 Noruega - 5 de julho
- México 2 x 3 Inglaterra - 5 de julho
- Portugal 0x1 Espanha - 6 de julho
- Estados Unidos x Bélgica - 6 de julho
- Argentina x Egito - 7 de julho
- Suíça x Colômbia - 7 de julho
Confrontos das quartas de final da Copa do Mundo
- França x Marrocos - 9 de julho
- Portugal ou Espanha x Estados Unidos ou Bélgica - 10 de julho
- Noruega x Inglaterra - 11 de julho
- Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia - 11 de julho