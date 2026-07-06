Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo 2026? Veja datas, horários e o chaveamento
Depois da disputa das oitavas de final, o Mundial passa a reunir apenas oito equipes, em duelos eliminatórios que valem vaga na semifinal
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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua fase decisiva nesta semana com o início das quartas de final, etapa que vai definir as quatro seleções classificadas para as semifinais do torneio.
Depois da disputa das oitavas, o Mundial passa a reunir apenas oito equipes na briga pelo título, em confrontos eliminatórios que prometem elevar ainda mais a tensão da reta final da competição.
As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam na quinta-feira, 9 de julho, e serão disputadas até sábado, 11 de julho, com quatro partidas distribuídas em três dias.
O chaveamento já está definido pela tabela da Fifa, e os confrontos serão montados de acordo com os vencedores das oitavas de final.
Quando começam as quartas da Copa do Mundo 2026?
A primeira partida das quartas de final será realizada na quinta-feira (9). Ao todo, a fase terá quatro jogos, com sequência na sexta-feira (10) e encerramento no sábado (11).
Confira abaixo a programação das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 no horário de Brasília:
Jogos das quartas de final da Copa do Mundo 2026
Quinta-feira, 9 de julho
- 17h – França x Marrocos
Sexta-feira, 10 de julho
- 16h – Vencedor de Portugal x Espanha x vencedor de Estados Unidos x Bélgica
Sábado, 11 de julho
- 18h – Noruega x Inglaterra
- 22h – Vencedor de Argentina x Egito x vencedor de Suíça x Colômbia
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Quartas abrem a reta final do Mundial
A fase marca o início da reta final da Copa do Mundo de 2026. Depois das quartas, restarão apenas quatro seleções vivas na disputa pelo título.
As semifinais estão marcadas para os dias 14 e 15 de julho, enquanto a grande final será disputada em 19 de julho.
Além do peso natural de um mata-mata de Copa, as quartas de final costumam representar um dos momentos mais emblemáticos do torneio, já que colocam frente a frente seleções que chegam mais consolidadas e próximas do sonho do título.