Portugal x Espanha: se empatar vai para a prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da Copa do Mundo
Portugal e Espanha disputam vaga nas quartas de final da Copa do Mundo; regulamento prevê prorrogação e, se necessário, pênaltis; saiba mais
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Portugal e Espanha se enfrentam nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é disputado em jogo único, o regulamento da Fifa exige que haja um vencedor para definir quem avança às quartas de final.
Dessa forma, caso o placar termine empatado ao fim dos 90 minutos, a partida não será encerrada. O clássico seguirá para a prorrogação e, se a igualdade persistir, será decidido nas cobranças de pênaltis.
Portugal x Espanha vai para os pênaltis se empatar?
Sim, mas apenas se o empate continuar após a prorrogação. O primeiro critério de desempate previsto pela Fifa é a disputa de um tempo extra de 30 minutos, dividido em dois tempos de 15 minutos.
Se nenhuma das seleções conseguir marcar ou desempatar durante a prorrogação, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis.
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Portugal e Espanha já decidiram título nos pênaltis
As duas seleções possuem um histórico recente de decisão por penalidades.
Na final da Liga das Nações da UEFA de 2025, Portugal e Espanha empataram por 2 a 2 no tempo regulamentar, e os portugueses conquistaram o título ao vencer a disputa por pênaltis por 5 a 3.
Cristiano Ronaldo participou daquela conquista e busca agora levar Portugal novamente às quartas de final de uma grande competição internacional.
Retrospecto de Cristiano Ronaldo em mata-matas contra a Espanha
Ao longo da carreira, Cristiano Ronaldo disputou três confrontos eliminatórios contra a seleção espanhola.
O retrospecto é de uma classificação, justamente na decisão da Liga das Nações de 2025, e duas eliminações, uma na Copa do Mundo de 2010 e outra nos pênaltis da Eurocopa de 2012.
O atacante também protagonizou um dos jogos mais marcantes entre as seleções em Mundiais.
Na Copa do Mundo de 2018, marcou três gols no empate por 3 a 3 entre Portugal e Espanha, registrando seu único hat-trick na história da competição.
Quem o vencedor enfrenta nas quartas de final?
Quem avançar no clássico disputado no AT&T Stadium, no Texas, enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica.
Portugal chega às oitavas após eliminar a Croácia por 2 a 1, enquanto a Espanha garantiu a classificação ao vencer a Áustria por 3 a 0.
Além da vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo também tenta ampliar sua marca de 11 gols em Mundiais, recorde entre os jogadores da seleção portuguesa.