Mbappé reage a ataques racistas de senadora do Paraguai: "Não deixarei pessoas como ela espalharem seu ódio"

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Atacante da França criticou duramente a senadora Celeste Amarilla após publicações com ofensas racistas feitas depois da eliminação paraguaia

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Kylian Mbappé se pronunciou nesta segunda-feira (6) após os ataques racistas feitos pela senadora paraguaia Celeste Amarilla nas redes sociais.

O atacante da França publicou uma longa mensagem em francês na qual condena as declarações da parlamentar e afirma que ela não representa o povo paraguaio.

O que Mbappé disse sobre a senadora do Paraguai?

Na publicação, o camisa 10 francês classificou Celeste Amarilla como uma pessoa "desprezível" e "indigna da função" que ocupa.

Mbappé também afirmou que as declarações da senadora acabaram ofuscando a campanha da seleção paraguaia na Copa do Mundo.

Em tradução livre, o atacante escreveu:

"Senhora Celeste Amarilla, a senhora é uma mulher desprezível e indigna do cargo que ocupa. A senhora não representa o Paraguai, um país que demonstrou paixão e honra durante toda a competição. Pela sua inconsciência e pelo seu racismo assumido, o mundo inteiro já esqueceu a campanha e o esforço histórico que os jogadores do Paraguai fizeram nesta Copa do Mundo para dar lugar a uma pessoa incompetente, que oferece a pior imagem possível do seu país." "Nunca deixarei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar seu ódio e seu racismo pelo mundo."

Ao longo da manifestação, Mbappé também fez questão de separar a postura da parlamentar da imagem da seleção e da população paraguaia, afirmando que o país foi representado com dedicação dentro de campo durante o torneio.

O que motivou a resposta de Mbappé?

A manifestação do atacante ocorreu após uma série de publicações feitas por Celeste Amarilla na rede social X, poucas horas depois da derrota do Paraguai para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo.

As mensagens tiveram como pano de fundo um desentendimento entre Mbappé e o goleiro Orlando Gill durante a partida. A senadora direcionou ataques pessoais e racistas ao jogador francês, fazendo referências à sua origem e aparência física.

Em uma das publicações, Amarilla escreveu que Mbappé "em vez de leite materno, mamou em cocos, e os seres mais instruídos que ouviu foram chimpanzés". Em outra mensagem, afirmou que o atacante seria "um camaronês colonizado, fingindo ser francês, ressentido, novo-rico, arrogante e feio".

A parlamentar também declarou que lamentava apenas o fato de os jogadores paraguaios não terem agredido Mbappé após o apito final da partida.

França eliminou o Paraguai nas oitavas de final

A polêmica aconteceu após a vitória da França por 1 a 0 sobre o Paraguai, resultado que garantiu aos franceses a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção paraguaia encerrou sua participação com uma campanha que a levou ao mata-mata do torneio. Na avaliação de Mbappé, esse desempenho acabou sendo colocado em segundo plano pelas declarações feitas pela senadora.