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Estados Unidos x Bélgica: quem vencer enfrenta quem nas quartas de final da Copa do Mundo?

Portugal e Espanha estão empatando durante as oitavas, enquanto Estados Unidos e Bélgica brigam pela última vaga do chaveamento; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 06/07/2026 às 17:27
Christian Pulisic em jogo da seleção dos Estados Unidos
Christian Pulisic em jogo da seleção dos Estados Unidos - Divulgação/Christian Pulisic

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Estados Unidos e Bélgica entram em campo nesta segunda-feira (6), às 21h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto será disputado no Lumen Field, em Seattle, e definirá o último classificado para as quartas de final do torneio.

Quem avançar enfrentará o vencedor de Portugal x Espanha, partida que está em andamento neste momento e segue empatada por 0 a 0.

Quem o vencedor de Estados Unidos x Bélgica enfrenta?

O classificado do duelo entre Estados Unidos e Bélgica enfrentará Portugal ou Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo.

O confronto da próxima fase já tem data, horário e local definidos. A partida será disputada na sexta-feira (10 de julho), às 16h (horário de Brasília), em Los Angeles.

Portugal e Espanha disputam vaga nas quartas

Enquanto Estados Unidos e Bélgica se preparam para entrar em campo, Portugal e Espanha disputam outra vaga nas quartas de final. O clássico europeu está empatado em 0 a 0 até o momento.

Assim que o confronto for encerrado, ficará definido quem enfrentará o vencedor do duelo em Seattle.

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Como chegam Estados Unidos e Bélgica?

Os Estados Unidos avançaram às oitavas de final após liderarem o Grupo D e derrotarem a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na fase anterior. A equipe comandada por Mauricio Pochettino tem em Folarin Balogun seu principal destaque ofensivo, com três gols marcados na competição.

A Bélgica, por sua vez, terminou na liderança do Grupo G. Na fase anterior, garantiu a classificação em uma partida movimentada contra o Senegal, vencendo por 3 a 2 na prorrogação após reagir de uma desvantagem de dois gols.

Confrontos das quartas de final da Copa do Mundo 2026

  • França x Marrocos — 9 de julho
  • Portugal ou Espanha x Estados Unidos ou Bélgica — 10 de julho
  • Noruega x Inglaterra — 11 de julho
  • Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia — 11 de julho

Se Estados Unidos e Bélgica terminarem empatados no tempo regulamentar, o regulamento da Copa do Mundo prevê disputa de prorrogação. Persistindo a igualdade no placar, a vaga nas quartas de final será decidida nas cobranças de pênaltis.

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