Cristiano Ronaldo tem quantos gols em Copas do Mundo? Veja os números do craque por Portugal
Cristiano Ronaldo disputa as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha e amplia sua histórica trajetória no torneio
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Cristiano Ronaldo volta a campo nesta segunda-feira (6), quando Portugal enfrenta a Espanha pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, no Texas, e vale uma vaga nas quartas de final do torneio.
Além da classificação, o confronto pode ampliar ainda mais a coleção de recordes do camisa 7, que disputa sua sexta Copa do Mundo consecutiva e segue escrevendo capítulos importantes na história da seleção portuguesa.
Quantos gols Cristiano Ronaldo tem em Copas do Mundo?
Até o início da partida contra a Espanha, Cristiano Ronaldo soma 11 gols em Copas do Mundo. Com essa marca, tornou-se o maior artilheiro da história de Portugal em Mundiais, superando Eusébio, que marcou nove vezes.
Nesta edição da Copa do Mundo, o atacante já balançou as redes três vezes: duas na vitória sobre o Uzbequistão e uma diante da Croácia, pelas fases anteriores da competição.
O gol marcado contra os croatas também entrou para a história pessoal de Cristiano Ronaldo por representar seu primeiro gol em uma fase eliminatória de Copa do Mundo.
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Cristiano Ronaldo disputa a sexta Copa do Mundo
Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador a disputar seis edições consecutivas da Copa do Mundo. Sua trajetória no torneio começou em 2006 e atravessou as edições de 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026.
Antes desta Copa, o português já havia marcado gols em cinco Mundiais diferentes, outro feito inédito na história da competição. Com os três gols anotados em 2026, ampliou ainda mais esse recorde.
Ao todo, o capitão português soma 25 partidas disputadas em Copas do Mundo.
Retrospecto de Cristiano Ronaldo contra a Espanha
O clássico desta segunda-feira reúne um adversário que faz parte da história de Cristiano Ronaldo. Em 10 confrontos diante da seleção espanhola, o atacante conquistou duas vitórias (uma delas nos pênaltis), além de seis empates e três derrotas.
CR7 marcou quatro gols contra a Espanha. O momento mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 2018, quando anotou um hat-trick no empate por 3 a 3 entre as seleções.
No encontro oficial mais recente entre portugueses e espanhóis, pela final da Liga das Nações da UEFA de 2025, Cristiano também marcou um gol antes de Portugal conquistar o título nos pênaltis.
Portugal busca vaga nas quartas de final
Portugal chegou às oitavas de final após vencer a Croácia por 2 a 1, de virada. Já a Espanha garantiu sua classificação ao derrotar a Áustria por 3 a 0.
Quem vencer o clássico desta segunda-feira enfrentará, nas quartas de final da Copa do Mundo, o ganhador do confronto entre Estados Unidos e Bélgica. A partida da próxima fase está marcada para o dia 10 de julho, em Los Angeles.