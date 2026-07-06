Copa do Mundo: Balogun vai jogar hoje (06)? Entenda a situação envolvendo o atacante em EUA x Bélgica

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Entenda por que Balogun foi liberado para jogar contra a Bélgica mesmo após expulsão na fase anterior do Mundial; saiba mais detalhes

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Folarin Balogun está liberado para defender os Estados Unidos no confronto contra a Bélgica, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A confirmação veio poucas horas antes da partida, após o Comitê de Apelação da Fifa rejeitar o recurso apresentado pela Federação Belga de Futebol (RBFA), que tentava restabelecer a suspensão do atacante.

Com isso, Balogun fica à disposição do técnico Mauricio Pochettino para o duelo eliminatório que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Por que Balogun foi expulso?

A polêmica começou na vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, na fase anterior do torneio. Aos 15 minutos do segundo tempo, o árbitro brasileiro Raphael Claus foi chamado pelo VAR para revisar uma entrada de Balogun sobre o defensor Muharemovic.

Após analisar as imagens, Claus aplicou o cartão vermelho direto ao atacante. Pela regra geral da Fifa, a expulsão acarretaria suspensão automática para a partida seguinte.

Por que a Fifa liberou Balogun?

No domingo (5), a Fifa decidiu suspender a punição aplicada ao jogador com base no Artigo 27 do Código Disciplinar, que permite aos órgãos judiciais da entidade suspender, total ou parcialmente, uma medida disciplinar.

Com a decisão, Balogun foi colocado em um período probatório de um ano. Caso cometa uma infração semelhante nesse intervalo, a punição original poderá ser reativada.

Donald Trump entrou no caso?

Sim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou publicamente que conversou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para pedir a revisão da punição aplicada ao atacante.

Trump declarou que, ao compreender que o cartão vermelho impediria Balogun de disputar as oitavas de final, decidiu interceder diretamente. O presidente norte-americano também fez críticas ao árbitro Raphael Claus, declarações que motivaram manifestações de apoio ao árbitro por parte da CBF e da Federação Paulista de Futebol.

Bélgica contesta decisão da Fifa

A Federação Belga classificou a liberação de Balogun como uma decisão incompatível com os regulamentos da própria Fifa. A entidade afirmou que não recebeu as justificativas oficiais nem a súmula da partida para fundamentar seu recurso.

Após o Comitê de Apelação rejeitar o pedido, a RBFA informou que estuda recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), caso o atacante entre em campo diante da seleção belga.

Balogun é o principal atacante dos Estados Unidos

A mobilização em torno do caso ocorre também pelo peso técnico do jogador. Balogun é o artilheiro dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, com três gols marcados.

Filho de nigerianos e criado na Inglaterra, o atacante optou por defender a seleção norte-americana em 2023. Desde então, tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe comandada por Mauricio Pochettino, que agora poderá contar com seu principal goleador nas oitavas de final do Mundial.