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Copa do Mundo 2026: Veja a tabela dos jogos desta terça-feira (07/07)

O último dia de jogos das oitavas de final do Mundial aponta para os confrontos das seleções sul-americanas da Argentina e Colômbia

Por Davi Saboya Publicado em 06/07/2026 às 23:55
Messi em comemoração de um dos gols para a Argentina na Copa 2026
Messi em comemoração de um dos gols para a Argentina na Copa 2026 - Julio Cortez/Estadão Conteúdo

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A Copa do Mundo de 2026 segue afunilando e, nesta terça-feira, 7 de julho, duas grandes potências sul-americanas entram em campo em busca das últimas vagas nas quartas de final do torneio. A rodada dupla promete movimentar os gramados da América do Norte com confrontos decisivos em solo estadunidense e canadense.

A bola começa a rolar a partir das 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos, onde a Argentina enfrenta a seleção do Egito. Os atuais campeões do mundo tentam confirmar o favoritismo diante dos egípcios, que carimbaram a vaga nas quartas de final após uma emocionante disputa de pênaltis na fase anterior.

Mais tarde, às 17h (de Brasília), as atenções se voltam para Vancouver, no Canadá. A embalada seleção da Colômbia mede forças contra a sempre disciplinada Suíça. O duelo opõe a criatividade e o ritmo do ataque cafetero à solidez tática dos europeus, prometendo um confronto equilibrado e de alta intensidade até o apito final.

Jogos do dia da Copa 2026

13h - Argentina x Egito - Atlanta (EUA)
17h - Suíça x Colômbia - Vancouver (CAN)

Chaveamento das quartas de final

Quinta-feira (9)

17h - França x Marrocos

Sexta-feira (10)

16h - Espanha x Bélgica

Sábado (11)

18h - Noruega x Inglaterra
22h - Argentina ou Egito x Suíça ou Colômbia

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