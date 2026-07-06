Copa do Mundo 2026: Espanha marca no fim, vence Portugal e avança às quartas de final
O resultado negativo para os portugueses pode ter colocado um ponto final na história do astro Cristiano Ronaldo nas Copas do Mundo
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A Espanha carimbou a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 ao vencer Portugal por 1x0, nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos. O herói da classificação foi o volante Merino, que entrou aos 39 minutos da etapa final e, nos acréscimos, aproveitou uma grande assistência de Ferran Torres para superar o goleiro Diogo Costa.
A partida marcou a despedida definitiva de Cristiano Ronaldo dos Mundiais. O craque português encerra a trajetória na competição após seis edições (de 2006 a 2026), com um histórico de 11 gols em 27 jogos.
Neste torneio, o atacante balançou as redes três vezes em cinco partidas, mas passou em branco no clássico ibérico que decretou a eliminação de sua seleção.
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O jogo
Após um início equilibrado, a Espanha passou a dominar as ações ofensivas. Lamine Yamal assustou pelo lado esquerdo e Baena quase abriu o placar, mas ambos pararam em grandes defesas de Diogo Costa.
Portugal respondeu à altura: Cristiano Ronaldo exigiu boa intervenção de Unai Simón dentro da área e Nuno Mendes carimbou o travessão, mantendo o zero no placar até o intervalo.
A tônica da partida continuou a mesma na etapa complementar. Embora os espanhóis criassem as melhores oportunidades, a entrada de Rafael Leão deu velocidade e trabalho à defesa da Fúria, ainda que o atacante pecasse na tomada de decisão. Isolado, Cristiano Ronaldo teve apenas uma chance e finalizou mal.
Quando o confronto parecia caminhar para a prorrogação, a Espanha resolveu o jogo: Ferran Torres fez grande jogada e serviu Merino, que estufou as redes e fez 1x0 aos 46. Nos minutos finais, Portugal tentou uma pressão aérea desesperada, mas a zaga espanhola segurou a vitória e a classificação.