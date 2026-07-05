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Quem vencer de Brasil x Noruega enfrenta quem nas quartas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Brasil e Noruega se enfrentam ao longo da tarde deste domingo (5)

Por João Victor Tavares Publicado em 05/07/2026 às 7:00
Vinícius Júnior em comemoração de gol para o Brasil sobre o Marrocos
Vinícius Júnior em comemoração de gol para o Brasil sobre o Marrocos - Rafael Ribeiro/CBF

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo que vale vaga entre os oito melhores do torneio.

A Seleção Brasileira encara os noruegueses no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e já sabe qual será o próximo desafio em caso de classificação no mata-mata.

O vencedor de Brasil x Noruega vai enfrentar, nas quartas de final, quem passar do confronto entre México e Inglaterra, que também será disputado neste domingo.

Os dois jogos fazem parte do mesmo lado do chaveamento da Copa do Mundo, o que já define o caminho do classificado rumo à semifinal.

Quem Brasil ou Noruega enfrentam nas quartas?

A resposta é direta: quem vencer entre Brasil e Noruega pega o vencedor de México x Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Assim, se o Brasil confirmar a classificação, a Seleção terá pela frente mexicanos ou ingleses na luta por uma vaga na semifinal.

Se a Noruega surpreender e avançar, também cruzará com o classificado do outro duelo deste lado da chave.

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Quando será o jogo das quartas de final?

Caso avance às quartas, Brasil ou Noruega voltam a campo no sábado, 11 de julho, pela próxima fase da Copa do Mundo de 2026. A programação divulgada aponta a partida das quartas para 18h (de Brasília).

Brasil tenta manter vivo o sonho do hexa

A Seleção Brasileira chega às oitavas após eliminar o Japão e segue em busca do hexacampeonato mundial.

O confronto contra a Noruega representa mais um teste importante para a equipe comandada por Carlo Ancelotti, que tenta ganhar consistência justamente na fase decisiva do torneio.

Do outro lado, a Noruega chega embalada pela vitória sobre a Costa do Marfim e tenta derrubar um dos favoritos ao título.

Liderada por Erling Haaland, a equipe europeia busca fazer história e alcançar uma vaga nas quartas diante da Seleção.

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Caminho até a semifinal

O vencedor de Brasil x Noruega terá este caminho no mata-mata:

  • Quartas de final: vencedor de México x Inglaterra
  • Semifinal: vencedor de um dos confrontos do outro lado da chave, que inclui Argentina x Egito e Suíça x Colômbia

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