Como foi a campanha da Noruega na Copa do Mundo 2026: veja os resultados antes do duelo contra o Brasil
A seleção liderada por Erling Haaland venceu três das quatro partidas no Mundial e chega embalada para enfrentar o Brasil nas oitavas
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A Noruega será a adversária da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, valendo uma vaga nas quartas de final.
Os noruegueses chegam ao mata-mata com uma campanha de três vitórias e apenas uma derrota em quatro partidas. Foram dez gols marcados e oito sofridos, números que mostram uma equipe perigosa ofensivamente, mas que também apresenta fragilidades defensivas.
Campanha da Noruega na Copa do Mundo 2026
- Iraque 1 x 4 Noruega — Fase de grupos
- Noruega 3 x 2 Senegal — Fase de grupos
- Noruega 1 x 4 França — Fase de grupos
- Costa do Marfim 1 x 2 Noruega — Rodada de 16 avos (Round of 32)
Haaland lidera um ataque eficiente
O grande destaque da campanha é, naturalmente, Erling Haaland. O atacante do Manchester City já marcou cinco gols na competição e aparece entre os principais artilheiros do Mundial.
Os gols da Noruega até aqui foram distribuídos da seguinte forma:
- Iraque 1 x 4 Noruega: Aymen Hussein (contra), Østigård e Haaland (2)
- Noruega 3 x 2 Senegal: Haaland (2) e Pedersen
- Noruega 1 x 4 França: Aasgaard
- Costa do Marfim 1 x 2 Noruega: Haaland e Nusa
Além de Haaland, a equipe conta com nomes conhecidos do futebol europeu, como Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa e Oscar Bobb, formando um setor ofensivo com capacidade de decidir jogos em poucos lances.
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Por que a Noruega foi goleada pela França?
A única derrota norueguesa aconteceu diante da França, por 4 a 1, no encerramento da fase de grupos. O placar, porém, tem uma explicação importante.
O técnico Ståle Solbakken optou por preservar boa parte dos titulares no confronto direto pela liderança do grupo. Jogadores como Haaland, Ødegaard, Sørloth e Nusa começaram no banco de reservas, priorizando o desgaste físico para a fase eliminatória.
Mesmo com a goleada sofrida, a estratégia deu resultado alguns dias depois, quando a equipe chegou mais descansada para enfrentar a Costa do Marfim.
Classificação diante da Costa do Marfim mostrou duas versões da Noruega
Na vitória por 2 a 1 sobre os marfinenses, a Noruega apresentou características que podem aparecer novamente diante do Brasil.
A equipe teve mais posse de bola no início da partida, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras e sofreu principalmente pelos lados do campo. Ainda assim, mostrou eficiência nas poucas chances criadas.
Antonio Nusa abriu o placar em uma jogada individual, enquanto Haaland voltou a mostrar oportunismo para marcar o gol da classificação.
A Costa do Marfim chegou a empatar com um golaço de Diallo e pressionou durante parte do segundo tempo, mas perdeu intensidade nos minutos finais e acabou eliminada.
O cenário deixa um retrato relativamente claro do próximo adversário brasileiro: uma seleção que não costuma controlar as partidas de forma dominante, mas que possui individualidades capazes de decidir rapidamente, especialmente quando Haaland encontra espaços próximos à área adversária.