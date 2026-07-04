Quem vencer de Paraguai e França enfrenta quem nas quartas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Após garantirem vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, Paraguai e França se enfrentam ao longo da noite deste sábado (4)
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Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
E o vencedor do confronto já sabe qual será o próximo desafio no mata-mata do Mundial.
Com a vitória do Marrocos sobre o Canadá por 3 a 0, também neste sábado, ficou definido que quem avançar de Paraguai x França enfrentará a seleção marroquina nas quartas de final da Copa do Mundo.
O cruzamento já estava previsto no chaveamento da competição e foi confirmado após a classificação dos africanos.
Quem Paraguai ou França enfrentam nas quartas?
Quem vencer entre Paraguai e França vai enfrentar o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
A seleção marroquina foi a primeira a garantir vaga entre os oito melhores do torneio ao bater o Canadá por 3 a 0, em Houston. Com isso, paraguaios e franceses já entram em campo sabendo exatamente quem estará do outro lado na próxima fase.
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Como fica o chaveamento desse lado da Copa
O duelo entre Paraguai e França faz parte do mesmo lado da chave de Canadá x Marrocos. Com a classificação marroquina já confirmada, o chaveamento ficou definido da seguinte forma neste setor do mata-mata:
- Quartas de final: Marrocos x vencedor de Paraguai x França
Quem avançar desse confronto seguirá vivo na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026.
Quando será o jogo das quartas de final?
O confronto das quartas de final entre Marrocos e o vencedor de Paraguai x França será disputado na quinta-feira, 9 de julho, às 17h (de Brasília), em Boston, pela próxima fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.
Assim, paraguaios e franceses entram em campo neste sábado já sabendo que, em caso de classificação, terão pela frente a seleção marroquina valendo vaga na semifinal do Mundial.
O Marrocos chega embalado após vencer o Canadá por 3 a 0 e garantir presença entre os oito melhores da competição.
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França tenta confirmar favoritismo; Paraguai quer manter sonho vivo
A França chega às oitavas como favorita e tenta confirmar o peso de sua camisa para seguir firme na busca pelo título.
A equipe francesa vem de boa atuação no mata-mata e aposta mais uma vez no talento de Kylian Mbappé para avançar.
Do outro lado, o Paraguai tenta prolongar uma campanha já histórica. Depois de eliminar a Alemanha, a seleção sul-americana sonha em derrubar mais um adversário de peso para seguir viva no Mundial e encarar o Marrocos nas quartas.
Caminho até a semifinal
O vencedor de Paraguai x França terá este caminho no mata-mata:
- Quartas de final: Marrocos
- Semifinal: vencedor de um dos confrontos do outro lado da chave, que inclui Portugal x Espanha e Estados Unidos x Bélgica