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Futebol | Notícia

Copa do Mundo 2026: Veja a tabela dos jogos deste sábado (04/07)

O dia marca o início das oitavas de final com o Paraguai tentando superar a poderosa França e o embate entre o Canadá e o Marrocos

Por Davi Saboya Publicado em 04/07/2026 às 0:04
Mbappé, atacante da seleção francesa
Mbappé, atacante da seleção francesa - Divulgação/Fifa

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A Copa do Mundo de 2026 não dá trégua e, apenas um dia após o encerramento da fase de 16 avos de final, a bola já volta a rolar neste sábado, 4 de julho, marcando o aguardado início das oitavas de final. A rodada dupla de abertura promete fortes emoções com confrontos decisivos em solo norte-americano.

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A ação começa logo às 14h (de Brasília), em Houston, onde as seleções do Canadá e de Marrocos se enfrentam em um duelo que promete equilíbrio e muita intensidade física.

Já na melhor campanha da história, os canadenses passaram sufoco na fase anterior e venceram por 1x0 a África do Sul na prorrogação. Já Marrocos fez história e eliminou nos pênaltis a poderosa Holanda.

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Mais tarde, às 18h (de Brasília), a bola rola na Filadélfia para o tradicional e histórico embate entre Paraguai e França, onde os sul-americanos tentarão quebrar o favoritismo dos franceses para carimbar o passaporte rumo às quartas de final.

A Seleção Paraguaia chega em alta após eliminar a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis. Já a França foi avassaladora até então e passou com tranquilidade pela Suécia.

Tabela das oitavas de final da Copa 2026

Sábado (04/07)

  • 14h - Canadá x Marrocos - Houston
  • 18h - Paraguai x França - Filadélfia

Domingo (05/07)

  • 17h - Brasil x Noruega
  • 21h - México x Inglaterra

Segunda-feira (06/07)

  • 16h - Portugal x Espanha - Dallas
  • 21h - Estados Unidos - Seattle Field

Terça-feira (07/07)

  • 13h - Argentina x Egito - Atlanta
  • 17h - Suíça x Colômbia - Vancouver

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