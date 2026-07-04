Copa do Mundo 2026: Veja a tabela dos jogos deste sábado (04/07)
O dia marca o início das oitavas de final com o Paraguai tentando superar a poderosa França e o embate entre o Canadá e o Marrocos
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A Copa do Mundo de 2026 não dá trégua e, apenas um dia após o encerramento da fase de 16 avos de final, a bola já volta a rolar neste sábado, 4 de julho, marcando o aguardado início das oitavas de final. A rodada dupla de abertura promete fortes emoções com confrontos decisivos em solo norte-americano.
A ação começa logo às 14h (de Brasília), em Houston, onde as seleções do Canadá e de Marrocos se enfrentam em um duelo que promete equilíbrio e muita intensidade física.
Já na melhor campanha da história, os canadenses passaram sufoco na fase anterior e venceram por 1x0 a África do Sul na prorrogação. Já Marrocos fez história e eliminou nos pênaltis a poderosa Holanda.
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Mais tarde, às 18h (de Brasília), a bola rola na Filadélfia para o tradicional e histórico embate entre Paraguai e França, onde os sul-americanos tentarão quebrar o favoritismo dos franceses para carimbar o passaporte rumo às quartas de final.
A Seleção Paraguaia chega em alta após eliminar a tetracampeã mundial Alemanha nos pênaltis. Já a França foi avassaladora até então e passou com tranquilidade pela Suécia.
Tabela das oitavas de final da Copa 2026
Sábado (04/07)
- 14h - Canadá x Marrocos - Houston
- 18h - Paraguai x França - Filadélfia
Domingo (05/07)
- 17h - Brasil x Noruega
- 21h - México x Inglaterra
Segunda-feira (06/07)
- 16h - Portugal x Espanha - Dallas
- 21h - Estados Unidos - Seattle Field
Terça-feira (07/07)
- 13h - Argentina x Egito - Atlanta
- 17h - Suíça x Colômbia - Vancouver