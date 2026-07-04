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Copa do Mundo 2026: Colômbia bate Gana, avança para oitavas e fecha a fase de 16 avos

O jogo entre Colômbia x Gana foi o última da 2ª fase do Mundial de Seleções. Sul-americanos pegam a Suiça nas oitavas de final da competição

Por Davi Saboya Publicado em 04/07/2026 às 1:22
Lance do jogo entre Colômbia x Gana pela fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026
Lance do jogo entre Colômbia x Gana pela fase de 16 avos da Copa do Mundo 2026 - Charlie Riedel/Estadão Conteúdo

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A Colômbia confirmou o favoritismo, venceu Gana por 1 a 0, na noite desta sexta-feira e carimbou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Esse foi o último jogo da fase de 16 avos.

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O grande protagonista do duelo em Kansas City, nos Estados Unidos, foi o atacante Jhon Arias, do Palmeiras, que balançou as redes logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Sem poder de reação, a seleção de Gana criou poucas chances reais e se despediu do Mundial.

Após passar em branco como titular nos três jogos da fase de grupos, o jogador do Verdão desencantou no momento decisivo para garantir a classificação colombiana.

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Arias acabou substituído aos 26 minutos da etapa final, logo após a pausa para hidratação, saindo como o herói da noite. Curiosamente, ele é o segundo atleta do Palmeiras a marcar nesta Copa, o primeiro foi Maurício, defendendo o Paraguai.

Próximo jogo da Colômbia

Agora, os sul-americanos se preparam para enfrentar a Suíça na próxima terça-feira (7), às 17h, no Vancouver Place, no Canadá. Os suíços garantiram a vaga na madrugada deste sábado ao baterem a Argélia por 2 a 0, justamente no mesmo estádio do próximo confronto.

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