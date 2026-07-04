Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos das quartas de final e as seleções classificadas
Nesta terça conheceremos todas as seleções classificadas para a próxima fase, que será disputada em formato de mata-mata, antecedendo as semifinais
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A Copa do Mundo de 2026 começa a afunilar de vez no mata-mata. Com os primeiros jogos das oitavas de final já em andamento e parte dos confrontos seguintes definidos, o chaveamento das quartas de final vai ganhando forma e já mostra o caminho das seleções que seguem vivas na briga pelo título.
Neste sábado (4), a competição abriu a fase de oitavas com os confrontos entre Canadá x Marrocos e Paraguai x França.
Do outro lado da chave, Brasil, Noruega, México e Inglaterra entram em campo no domingo (5), enquanto as demais vagas serão definidas até a próxima segunda-feira (7).
Por isso, o chaveamento das quartas ainda está em construção, mas alguns cruzamentos já podem ser projetados com base nos classificados e no calendário oficial do Mundial.
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Chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo hoje (04/07)
1º lado do chaveamento
- Marrocos x França — quinta-feira, 9 de julho, às 17h, em Boston
- vencedor de Portugal x Espanha x vencedor de Estados Unidos x Bélgica — sexta-feira, 10 de julho, às 16h, em Los Angeles
2º lado do chaveamento
- vencedor de Brasil x Noruega x vencedor de México x Inglaterra — sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami
- vencedor de Argentina x Egito x vencedor de Suíça x Colômbia — sábado, 11 de julho, às 22h, em Kansas City
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Confronto já definido nas quartas
Até o momento, os únicos times já garantidos nas quartas de final são Marrocos, que venceu o Canadá por 3 a 0, e a França, que bateu o Paraguai por 1 a 0 neste sábado.
Com isso, a seleção marroquina enfrentará a França nas quartas de final.
Como fica o caminho até a semifinal
O chaveamento já deixa claro o desenho da reta final do Mundial. No lado em que está Marrocos, o vencedor de Paraguai x França ainda terá de passar por uma chave que também reúne seleções como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica.
Do outro lado, o bloco é formado por Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Argentina, Egito, Suíça e Colômbia.
Isso significa que, caso avance, a Seleção Brasileira ainda pode cruzar com ingleses ou mexicanos nas quartas e, mais adiante, com argentinos ou colombianos em uma eventual semifinal.
Quando começam as quartas de final da Copa do Mundo?
As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam na quinta-feira, 9 de julho, e seguem até sábado, 11 de julho.
Ao todo, serão quatro partidas distribuídas em três dias, definindo os semifinalistas do torneio.
A fase marca a reta decisiva do Mundial e reúne apenas oito seleções, consolidando o afunilamento da competição na primeira edição da Copa com 48 participantes.