fechar
Futebol |

Tabela da Série B 2026 atualizada após a 16ª rodada; confira a classificação completa

Novorizontino e Criciúma lideram a Série B com 30 pontos. Vila Nova, Fortaleza e São Bernardo seguem na disputa pelo acesso após 16 rodadas

Por João Victor Tavares Publicado em 04/07/2026 às 21:22 | Atualizado em 04/07/2026 às 23:04
Robson, atacante do Novorizontino
Robson, atacante do Novorizontino - Instagram/@_robsonsf

Clique aqui e escute a matéria

A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue bastante equilibrada e a 16ª rodada já começa a mexer diretamente na parte de cima e de baixo da tabela.

Com a rodada em andamento, a disputa pelo acesso à Série A segue aberta, assim como a luta para escapar da zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela, Novorizontino e Criciúma dividem a liderança da Série B com 30 pontos, ambos já com 16 jogos disputados.

Logo atrás aparecem Vila Nova e Fortaleza, com 28 pontos cada, mantendo a disputa pelo G-4 bastante apertada nesta reta da 16ª rodada.

Na sequência, São Bernardo, Juventude, Operário e Sport aparecem com 25 pontos, ainda muito próximos da zona de acesso e de olho em uma aproximação nas próximas rodadas.

Na luta contra o rebaixamento, o cenário também segue delicado. O América-MG continua na lanterna, agora com seis pontos, enquanto a Ponte Preta é a penúltima colocada, com oito. Logo acima aparecem Avaí, com 13, e Botafogo-SP, com 16 pontos, abrindo a zona de rebaixamento no momento.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Rodada segue em andamento

Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.

A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.

Tabela completa da Série B 2026

  1. Novorizontino — 30 pontos
  2. Criciúma — 30 pontos
  3. Vila Nova — 28 pontos
  4. Fortaleza — 28 pontos
  5. São Bernardo — 25 pontos
  6. Juventude — 25 pontos
  7. Operário — 25 pontos
  8. Sport — 25 pontos
  9. Goiás — 24 pontos
  10. Cuiabá — 23 pontos
  11. Athletic — 22 pontos
  12. Atlético-GO — 21 pontos
  13. Náutico — 20 pontos
  14. CRB — 19 pontos
  15. Londrina — 18 pontos
  16. Ceará — 17 pontos
  17. Botafogo-SP — 16 pontos
  18. Avaí — 13 pontos
  19. Ponte Preta — 8 pontos
  20. América-MG — 6 pontos

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Leia Também

Jogos da 16ª rodada

  • Cuiabá 1 x 0 América-MG
  • Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta
  • Londrina 5 x 0 CRB
  • Criciúma 1 x 0 Sport
  • Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO
  • Goiás 2 x 0 Ceará 

Próximos jogos da 16ª rodada da Série B

Domingo (05/07)

  • Náutico x Juventude — 20h30

Segunda-feira (06/07)

  • Botafogo-SP x Avaí — 19h
  • Vila Nova x São Bernardo — 19h

Terça-feira (07/07)

  • Athletic x Operário — 20h

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Goiás x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B
Série B

Goiás x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 16ª rodada da Série B
Sport: Dal Pozzo vê Série B "ainda mais equilibrada" e aponta 14 clubes na disputa pelo acesso à primeira divisão
Sport

Sport: Dal Pozzo vê Série B "ainda mais equilibrada" e aponta 14 clubes na disputa pelo acesso à primeira divisão

Compartilhe

Tags