Tabela da Série B 2026 atualizada após a 16ª rodada; confira a classificação completa
Novorizontino e Criciúma lideram a Série B com 30 pontos. Vila Nova, Fortaleza e São Bernardo seguem na disputa pelo acesso após 16 rodadas
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A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue bastante equilibrada e a 16ª rodada já começa a mexer diretamente na parte de cima e de baixo da tabela.
Com a rodada em andamento, a disputa pelo acesso à Série A segue aberta, assim como a luta para escapar da zona de rebaixamento.
Na parte de cima da tabela, Novorizontino e Criciúma dividem a liderança da Série B com 30 pontos, ambos já com 16 jogos disputados.
Logo atrás aparecem Vila Nova e Fortaleza, com 28 pontos cada, mantendo a disputa pelo G-4 bastante apertada nesta reta da 16ª rodada.
Na sequência, São Bernardo, Juventude, Operário e Sport aparecem com 25 pontos, ainda muito próximos da zona de acesso e de olho em uma aproximação nas próximas rodadas.
Na luta contra o rebaixamento, o cenário também segue delicado. O América-MG continua na lanterna, agora com seis pontos, enquanto a Ponte Preta é a penúltima colocada, com oito. Logo acima aparecem Avaí, com 13, e Botafogo-SP, com 16 pontos, abrindo a zona de rebaixamento no momento.
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Rodada segue em andamento
Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.
A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.
Tabela completa da Série B 2026
- Novorizontino — 30 pontos
- Criciúma — 30 pontos
- Vila Nova — 28 pontos
- Fortaleza — 28 pontos
- São Bernardo — 25 pontos
- Juventude — 25 pontos
- Operário — 25 pontos
- Sport — 25 pontos
- Goiás — 24 pontos
- Cuiabá — 23 pontos
- Athletic — 22 pontos
- Atlético-GO — 21 pontos
- Náutico — 20 pontos
- CRB — 19 pontos
- Londrina — 18 pontos
- Ceará — 17 pontos
- Botafogo-SP — 16 pontos
- Avaí — 13 pontos
- Ponte Preta — 8 pontos
- América-MG — 6 pontos
Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Jogos da 16ª rodada
- Cuiabá 1 x 0 América-MG
- Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta
- Londrina 5 x 0 CRB
- Criciúma 1 x 0 Sport
- Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO
- Goiás 2 x 0 Ceará
Próximos jogos da 16ª rodada da Série B
Domingo (05/07)
- Náutico x Juventude — 20h30
Segunda-feira (06/07)
- Botafogo-SP x Avaí — 19h
- Vila Nova x São Bernardo — 19h
Terça-feira (07/07)
- Athletic x Operário — 20h