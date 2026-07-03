Tabela da Série B 2026 atualizada após a 16ª rodada; confira a classificação completa

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Novorizontino e Criciúma lideram a Série B com 30 pontos. Vila Nova, Fortaleza e São Bernardo seguem na disputa pelo acesso após 16 rodadas

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A Série B do Campeonato Brasileiro 2026 segue bastante equilibrada e a 16ª rodada já começa a mexer diretamente na parte de cima e de baixo da tabela.

Com a rodada em andamento, a disputa pelo acesso à Série A segue aberta, assim como a luta para escapar da zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela, Novorizontino e Criciúma dividem a liderança da Série B com 30 pontos, ambos já com 16 jogos disputados.

Logo atrás aparecem Vila Nova e Fortaleza, com 28 pontos cada, mantendo a disputa pelo G-4 bastante apertada nesta reta da 16ª rodada.

Na sequência, São Bernardo, Juventude, Operário e Sport aparecem com 25 pontos, ainda muito próximos da zona de acesso e de olho em uma aproximação nas próximas rodadas.

Na luta contra o rebaixamento, o cenário também segue delicado. O América-MG continua na lanterna, agora com seis pontos, enquanto a Ponte Preta é a penúltima colocada, com oito. Logo acima aparecem Avaí, com 13, e Botafogo-SP, com 16 pontos, abrindo a zona de rebaixamento no momento.

Rodada segue em andamento

Como a 16ª rodada da Série B ainda está acontecendo, a classificação segue sujeita a mudanças conforme os próximos resultados forem confirmados.

A tendência é de novas trocas de posição principalmente no bloco que vai do G-4 até a metade da tabela, onde a diferença entre os clubes segue curta.

Tabela completa da Série B 2026

Novorizontino — 30 pontos Criciúma — 30 pontos Vila Nova — 28 pontos Fortaleza — 28 pontos São Bernardo — 25 pontos Juventude — 25 pontos Operário — 25 pontos Sport — 25 pontos Goiás — 24 pontos Cuiabá — 23 pontos Athletic — 22 pontos Atlético-GO — 21 pontos Náutico — 20 pontos CRB — 19 pontos Londrina — 18 pontos Ceará — 17 pontos Botafogo-SP — 16 pontos Avaí — 13 pontos Ponte Preta — 8 pontos América-MG — 6 pontos

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;

4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Jogos da 16ª rodada

Cuiabá 1 x 0 América-MG

Fortaleza 2 x 0 Ponte Preta

Londrina 5 x 0 CRB

Criciúma 1 x 0 Sport

Novorizontino 3 x 0 Atlético-GO

Goiás 2 x 0 Ceará

Próximos jogos da 16ª rodada da Série B

Domingo (05/07)

Náutico x Juventude — 20h30

Segunda-feira (06/07)

Botafogo-SP x Avaí — 19h

Vila Nova x São Bernardo — 19h

Terça-feira (07/07)