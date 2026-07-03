Quem vencer de Argentina e Cabo Verde enfrenta quem nas oitavas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

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Após garantirem vaga no mata-mata da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde e Argentina se enfrentam ao longo da noite desta sexta-feira (3)

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Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

E quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio no mata-mata do Mundial.

O vencedor de Argentina x Cabo Verde vai enfrentar quem passar de Austrália x Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo da próxima fase está marcado para a segunda-feira, 7 de julho, às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.

Quem Argentina ou Cabo Verde enfrentam nas oitavas?

A resposta é direta: quem vencer entre Argentina e Cabo Verde pega o vencedor de Austrália x Egito nas oitavas de final do Mundial.

Ou seja, se a Argentina confirmar o favoritismo e avançar, a atual campeã do mundo terá pela frente Austrália ou Egito na briga por uma vaga nas quartas.

Já se Cabo Verde surpreender e eliminar os argentinos, a seleção africana seguirá no torneio enfrentando um desses dois adversários na próxima fase.

Como está o chaveamento desse lado da Copa

O confronto entre Argentina x Cabo Verde faz parte de um dos lados do chaveamento da Copa que também reúne Austrália x Egito, Suíça x Argélia e Colômbia x Gana.

Na prática, o vencedor de Argentina x Cabo Verde encara Austrália ou Egito. Depois, quem avançar desse cruzamento terá pela frente, nas quartas de final, o classificado do duelo entre o vencedor de Suíça x Argélia e o vencedor de Colômbia x Gana.

Quando será o jogo das oitavas?

O confronto das oitavas envolvendo o vencedor de Argentina x Cabo Verde está previsto para a segunda-feira, 7 de julho, às 13h (de Brasília), em Atlanta.

Assim, tanto argentinos quanto cabo-verdianos já sabem o caminho caso avancem no mata-mata: primeiro, a classificação nesta sexta; depois, um duelo eliminatório contra Austrália ou Egito valendo vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo.

Caminho até as quartas de final

O vencedor de Argentina x Cabo Verde terá este caminho no mata-mata: