Quem vencer de Argentina e Cabo Verde enfrenta quem nas oitavas da Copa do Mundo? Veja o chaveamento
Após garantirem vaga no mata-mata da Copa do Mundo 2026, Cabo Verde e Argentina se enfrentam ao longo da noite desta sexta-feira (3)
Clique aqui e escute a matéria
Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
E quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio no mata-mata do Mundial.
O vencedor de Argentina x Cabo Verde vai enfrentar quem passar de Austrália x Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
O duelo da próxima fase está marcado para a segunda-feira, 7 de julho, às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.
Quem Argentina ou Cabo Verde enfrentam nas oitavas?
A resposta é direta: quem vencer entre Argentina e Cabo Verde pega o vencedor de Austrália x Egito nas oitavas de final do Mundial.
Ou seja, se a Argentina confirmar o favoritismo e avançar, a atual campeã do mundo terá pela frente Austrália ou Egito na briga por uma vaga nas quartas.
Já se Cabo Verde surpreender e eliminar os argentinos, a seleção africana seguirá no torneio enfrentando um desses dois adversários na próxima fase.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como está o chaveamento desse lado da Copa
O confronto entre Argentina x Cabo Verde faz parte de um dos lados do chaveamento da Copa que também reúne Austrália x Egito, Suíça x Argélia e Colômbia x Gana.
Na prática, o vencedor de Argentina x Cabo Verde encara Austrália ou Egito. Depois, quem avançar desse cruzamento terá pela frente, nas quartas de final, o classificado do duelo entre o vencedor de Suíça x Argélia e o vencedor de Colômbia x Gana.
Quando será o jogo das oitavas?
O confronto das oitavas envolvendo o vencedor de Argentina x Cabo Verde está previsto para a segunda-feira, 7 de julho, às 13h (de Brasília), em Atlanta.
Assim, tanto argentinos quanto cabo-verdianos já sabem o caminho caso avancem no mata-mata: primeiro, a classificação nesta sexta; depois, um duelo eliminatório contra Austrália ou Egito valendo vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo.
Caminho até as quartas de final
O vencedor de Argentina x Cabo Verde terá este caminho no mata-mata:
- Oitavas de final: vencedor de Austrália x Egito
- Quartas de final: vencedor de Suíça/Argélia x Colômbia/Gana