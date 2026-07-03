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Futebol | Notícia

Paraguai x França: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas oitavas da Copa do Mundo

Paraguai chega embalado após eliminar a Alemanha nos pênaltis, enquanto a seleção francesa avança com 100% de aproveitamento na Copa

Por João Victor Tavares Publicado em 03/07/2026 às 14:16
Card do confronto entre Paraguai e França na Copa do Mundo
Card do confronto entre Paraguai e França na Copa do Mundo - Arte/Blog do Torcedor

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Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo vale vaga nas quartas de final do torneio.

A seleção paraguaia chega embalada após eliminar a Alemanha nos pênaltis, em uma classificação histórica.

Do outro lado, a França confirmou o favoritismo diante da Suécia e avançou ao mata-mata com uma vitória por 3 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento no Mundial.

Onde assistir Paraguai x França ao vivo

O confronto entre Paraguai e França terá transmissão ao vivo da CazéTV, via streaming, neste sábado (4).

  • Jogo: Paraguai x França
  • Data: sábado, 4 de julho de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (Estados Unidos)
  • Onde assistir: CazéTV (YouTube)

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Paraguai tenta seguir fazendo história

De volta à Copa do Mundo após 16 anos, o Paraguai vive uma campanha marcante. A equipe comandada por Gustavo Alfaro garantiu vaga nas oitavas ao superar a Alemanha em uma disputa por pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

A classificação representou mais um capítulo histórico para os paraguaios, que tentam repetir, ou até superar, a campanha de 2010, quando chegaram às quartas de final.

Entre os destaques do time estão nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Gustavo Gómez e Maurício.

França chega como favorita ao confronto

A França, por sua vez, segue sendo apontada como uma das principais candidatas ao título. Nas oitavas, os franceses passaram com autoridade pela Suécia ao vencer por 3 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé.

O camisa 10 vive grande fase e já soma 18 gols em Copas do Mundo, se aproximando dos maiores artilheiros da história da competição. Outro nome em evidência é Michael Olise, líder em assistências nesta edição do Mundial.

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Prováveis escalações

Paraguai

  • Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Canale e Junior Alonso; Cubas, Miguel Almirón, Bobadilla, Matías Galarza e Enciso; Ávalos. Técnico: Gustavo Alfaro.

França

  • Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Retrospecto de Paraguai x França

Paraguai e França já se enfrentaram cinco vezes ao longo da história. A vantagem é francesa, com três vitórias, além de dois empates. A seleção paraguaia ainda busca seu primeiro triunfo no confronto.

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