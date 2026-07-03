México x Inglaterra: veja onde assistir ao vivo, horário e detalhes do jogo pelas oitavas da Copa do Mundo
México chega embalado após eliminar o Equador, enquanto a Inglaterra avançou às oitavas de final ao bater a RD Congo na Copa do Mundo
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México e Inglaterra se enfrentam neste domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O confronto vale vaga nas quartas de final do torneio.
A seleção mexicana chega embalada após eliminar o Equador e manter a boa campanha como anfitriã do Mundial.
Do outro lado, a Inglaterra avançou ao mata-mata depois de superar a República Democrática do Congo e agora encara os mexicanos em um dos confrontos mais aguardados desta fase.
Onde assistir México x Inglaterra ao vivo
O duelo entre México e Inglaterra terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, neste domingo (5). A partida também aparece em programações de veículos esportivos com exibição em TV aberta e fechada no Brasil.
Ficha de jogo
- Jogo: México x Inglaterra
- Data: domingo, 5 de julho de 2026
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Estádio Azteca, Cidade do México
- Onde assistir: CazéTV (YouTube)
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México tenta aproveitar o fator casa
Jogando diante da torcida, o México tenta transformar o apoio no Azteca em combustível para seguir vivo na Copa.
A equipe mexicana chega às oitavas depois de eliminar o Equador e manter o embalo na competição, sonhando com uma campanha histórica dentro de casa.
Além do bom momento, os mexicanos apostam no ambiente favorável e na força coletiva para tentar derrubar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.
Inglaterra busca confirmar favoritismo
A Inglaterra, por sua vez, entra em campo cercada de expectativa e como uma das candidatas ao título.
Os ingleses garantiram vaga ao superar a RD Congo e agora tentam manter o bom desempenho no mata-mata para seguir em busca da classificação.
Com elenco forte e nomes de peso, a seleção inglesa chega para o confronto como um dos adversários mais duros desta fase da competição.
Prováveis escalações
México
- Raúl Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Mora, Lira e Romo; Alvarado, Raúl Jiménez e Quiñones. Técnico: Javier Aguirre
Inglaterra
- Pickford; Konsa (James), Stones, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Rice (Henderson); Madueke, Bellingham e Gordon; Kane. Técnico: Thomas Tuchel