Messi x Vozinha: artilheiro da Copa enfrenta goleiro de Cabo Verde em duelo que pode ter zebra no Mundial

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Com seis gols no torneio, Messi tenta ampliar seus números diante de uma das histórias mais surpreendentes da Copa do Mundo de 2026

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Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, em um dos confrontos mais curiosos desta fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

De um lado está Lionel Messi, artilheiro do torneio. Do outro, Vozinha, goleiro que se tornou o grande símbolo da surpreendente campanha cabo-verdiana.

A Argentina chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento e carregando o favoritismo. Já Cabo Verde tenta prolongar a trajetória mais improvável desta edição do Mundial, tornando-se a primeira seleção estreante em 16 anos a alcançar a fase eliminatória.

Messi vive Copa de números impressionantes

Aos 39 anos, Messi disputa mais uma Copa em alto nível. O camisa 10 soma seis gols em apenas 200 minutos em campo, média de um gol a cada 33 minutos, e lidera a artilharia da competição ao lado de Kylian Mbappé.

Além disso, o argentino chegou a 19 gols em Copas do Mundo e assumiu de forma isolada a liderança do ranking histórico de goleadores do torneio.

O duelo ainda acontece em um cenário familiar para Messi. Desde 2023, o astro atua pelo Inter Miami e conhece bem a atmosfera da cidade americana. Na região, já acumula 52 gols em 57 partidas desde sua chegada aos Estados Unidos.

Vozinha é a esperança de Cabo Verde para uma nova zebra

Se Messi representa a principal arma ofensiva da Argentina, Vozinha é o rosto da resistência cabo-verdiana.

O goleiro foi um dos grandes responsáveis pela histórica classificação africana e ganhou ainda mais destaque após uma atuação segura no empate sem gols contra a Espanha, uma das favoritas ao título.

Cabo Verde construiu sua campanha apoiado na organização defensiva. A seleção empatou por 0 a 0 com Espanha e Arábia Saudita e depois ficou no 2 a 2 diante do Uruguai, resultado que garantiu a classificação inédita ao mata-mata.

Agora, a missão de Vozinha será ainda mais difícil: tentar parar justamente o jogador mais decisivo da Copa até aqui.

Favoritismo argentino e sonho africano

A Argentina entra em campo como favorita pela qualidade coletiva e pelo momento de Messi. Ainda assim, a trajetória de Cabo Verde transformou a seleção em uma das histórias mais simpáticas do Mundial.

O técnico Bubista já deixou claro que a estratégia não será marcar apenas Messi, mas neutralizar o funcionamento coletivo da equipe de Lionel Scaloni.

Do outro lado, os argentinos sabem que o desafio vai além de enfrentar um estreante em Copas.

O duelo coloca frente a frente o principal artilheiro do torneio e um goleiro que se especializou em frustrar favoritos. Em uma Copa marcada por surpresas, a batalha entre Messi e Vozinha pode reservar mais um capítulo inesperado no Mundial de 2026.