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Fifa mantém horários de Brasil x Noruega e Inglaterra x México na Copa do Mundo 2026

Entidade avaliou alterar as partidas do domingo (5) por causa de um possível temporal que pode atingir o local da decisão entre mexicanos e ingleses

Por Davi Saboya Publicado em 03/07/2026 às 22:42
Est&aacute;dio Azteca, palco de M&eacute;xico x Inglaterra na Copa do Mundo 2026
Estádio Azteca, palco de México x Inglaterra na Copa do Mundo 2026 - Ricardo Mazalan/Estadão Conteúdo

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A possibilidade de um forte temporal com risco de enchentes na Cidade do México acendeu o sinal de alerta na Fifa e quase provocou mudanças na tabela da Copa do Mundo 2026 deste domingo (5).

A entidade máxima do futebol chegou a discutir formalmente a alteração nos horários das partidas das oitavas de final devido às condições climáticas adversas previstas para a capital mexicana, próximas ao horário do jogo do México contra a Inglaterra.

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Porém, o cronograma oficial está mantido. O confronto entre Brasil e Noruega está confirmado para as 17h (de Brasília), enquanto o duelo entre México e Inglaterra fechará a rodada às 21h (de Brasília). Essa partida chegou a ser cogitado para acontecer a partir das 15h, o que adiaria o horário do confronto da Seleção Brasileira.

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Isso porque dois confrontos estão diretamente interligados no chaveamento, já que os vencedores se enfrentam na fase seguinte. Qualquer modificação estrutural na partida dos mexicanos por motivos de força maior forçaria, consequentemente, o remanejamento do horário do jogo entre Brasil x Noruega.

A Fifa segue monitorando a situação climática junto às autoridades locais, mas, até a noite desta sexta-feira (3), optou por não alterar a programação do segundo dia das oitavas de final da Copa, o domingo, 5 de julho de 2026.

Brasil x Noruega

Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação. Permanecendo a igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis.

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