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Escalações de Argentina x Cabo Verde na Copa do Mundo: Messi vai ser titular? Veja os prováveis 11 iniciais

Messi treinou normalmente e a tendência é que Lionel Scaloni repita a base da equipe que liderou o Grupo J com 100% de aproveitamento

Por Thiago Seabra Publicado em 03/07/2026 às 17:11
Montagem traz Messi com suposta nova camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026
Montagem traz Messi com suposta nova camisa da Argentina para a Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

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Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pela fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. O vencedor garante vaga nas oitavas de final para enfrentar quem avançar do confronto entre Austrália e Egito.

A principal dúvida dos torcedores argentinos é sobre a presença de Lionel Messi. A tendência é positiva: o camisa 10 deve começar a partida entre os titulares.

Messi vai ser titular em Argentina x Cabo Verde?

Sim. A expectativa é de que Lionel Messi inicie a partida como titular diante de Cabo Verde. O capitão argentino vive grande momento na Copa do Mundo de 2026, com seis gols marcados e liderança na artilharia do torneio ao lado de Kylian Mbappé.

Além do bom desempenho, Messi atuará em um ambiente bastante familiar. O jogo acontece em Miami, cidade onde o astro mora e joga desde 2023, quando passou a defender o Inter Miami.

Apesar da tendência de titularidade, o técnico Lionel Scaloni indicou que a permanência do camisa 10 durante os 90 minutos dependerá do andamento da partida e de sua condição física.

Provável escalação da Argentina

  • Emiliano Martínez;
  • Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico (ou Facundo Medina);
  • Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández;
  • Lionel Messi, Lautaro Martínez (ou Julián Álvarez) e Thiago Almada.

Técnico: Lionel Scaloni.

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Provável escalação de Cabo Verde

  • Vozinha;
  • Steven Moreira (ou Wagner Pina), Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Lopes Cabral (ou João Paulo);
  • Kevin Pina, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro e Willy Semedo;
  • Dailon Livramento.

Técnico: Bubista.

Como chegam as seleções

A Argentina chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento. A atual campeã mundial venceu Argélia por 3 a 0, Áustria por 2 a 0 e Jordânia por 3 a 1, somando oito gols marcados e apenas um sofrido.

Cabo Verde é uma das grandes surpresas desta Copa. A seleção africana terminou a fase de grupos invicta, com empates diante de Espanha e Arábia Saudita e um empate por 2 a 2 contra o Uruguai, garantindo uma classificação histórica para a fase eliminatória.

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