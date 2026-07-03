Copa do Mundo 2026: Argentina sofre, mas vence Cabo Verde na prorrogação e garante vaga nas oitavas

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Messi abriu o placar no primeiro tempo, mas Deroy Duarte empatou na etapa final e levou o confronto, desta sexta-feira, em Miami, para a prorrogação

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A Argentina escapou de um vexame histórico na Copa do Mundo de 2026. Os Hermanos sofreram, mas venceram Cabo Verde, nesta sexta-feira (3), em Miami, nos Estados Unidos, em decisão válida pela fase de 16 avos de final. A atual tricampeã mundial carimbou a vaga com uma vitória por 3 a 2 na prorrogação.

Messi abriu o placar ainda no primeiro tempo, voltou ao topo da artilharia do Mundial, mas os argentinos não aproveitaram o embalo para ampliar a vantagem. Na etapa final, a valente seleção cabo-verdiana buscou o empate com Deroy Duarte, levando o confronto para o tempo extra.

Logo nos primeiros 15 minutos da prorrogação, Lisandro Martínez recolocou a Argentina em vantagem. No entanto, os africanos não se entregaram e buscaram o 2 a 2 com um golaço de Sidny Cabral.

No segundo tempo extra, quando tudo parecia caminhar para os pênaltis, a Argentina balançou as redes novamente: após cobrança de escanteio, Diney Borges marcou contra e deu números finais ao jogo.

Cabo Verde ainda pressionou pelo empate, mas não teve jeito: placar final: 3x2 para a Argentina. A seleção africana "caiu de cabeça erguida" na primeira participação na história.

Próximo jogo da Argentina

Classificada para as oitavas de final, a Argentina agora enfrenta o Egito. Também nesta sexta, os "Faraós" eliminaram a Austrália nos pênaltis por 4x2, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Com isso, o mata-mata da Copa do Mundo terá o aguardado duelo particular entre Lionel Messi e Mohamed Salah. O duelo será na próxima terça-feira, às 13h (de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos.