Brasil x Noruega: entenda o significado da bandeira norueguesa antes das oitavas da Copa do Mundo

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A seleção europeia, próxima adversária do Brasil na Copa do Mundo, utiliza uma das bandeiras mais tradicionais da Escandinávia; saiba mais

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Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além do desafio de encarar uma seleção que jamais derrotou em sua história, a Amarelinha terá pela frente um dos países mais tradicionais da Escandinávia, representado por uma bandeira conhecida mundialmente.

Como é a bandeira da Noruega?

A bandeira da Noruega possui um fundo vermelho e uma cruz nórdica branca com uma cruz azul em seu interior.

O desenho segue o padrão utilizado por diversos países escandinavos, com a cruz deslocada para a esquerda, em direção ao mastro.

O modelo foi adotado oficialmente em 13 de julho de 1821 e marcou um importante momento de afirmação da identidade nacional norueguesa.

O que significam as cores da bandeira?

As cores da bandeira carregam diferentes referências históricas e culturais.

Vermelho e branco: remetem aos laços históricos da Noruega com a Dinamarca.

remetem aos laços históricos da Noruega com a Dinamarca. Azul: faz referência à ligação com a Suécia e também simboliza a forte relação do país com o mar.

faz referência à ligação com a Suécia e também simboliza a forte relação do país com o mar. Cruz nórdica: representa a tradição cristã compartilhada pelos países escandinavos.

Além das conexões regionais, o conjunto de cores também foi escolhido para representar valores ligados à liberdade e à democracia.

Uma bandeira que virou símbolo da Escandinávia

Hoje, a bandeira norueguesa é reconhecida internacionalmente como um dos principais símbolos da região nórdica.

O pavilhão sintetiza séculos de história, desde o período das navegações vikings até a consolidação da soberania do país.

Neste domingo, ela estará presente em mais um capítulo da história do futebol norueguês. Liderada por Erling Haaland, a seleção europeia tentará manter o tabu de nunca ter perdido para o Brasil e avançar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.