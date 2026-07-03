Artilharia da Copa do Mundo: Messi tem quantos gols? Argentino busca a inédita Chuteira de Ouro
Capitão argentino divide a artilharia da Copa com Mbappé e pode assumir a liderança isolada diante de Cabo Verde; confira os detalhes
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Lionel Messi entra em campo nesta sexta-feira (3), contra Cabo Verde, carregando duas missões importantes. Além de conduzir a Argentina às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 tenta se aproximar de um feito inédito: conquistar pela primeira vez a Chuteira de Ouro de um Mundial.
O capitão argentino divide atualmente a artilharia do torneio com Kylian Mbappé. Os dois somam seis gols cada, mas o francês aparece à frente pelos critérios de desempate, já que contabiliza duas assistências, enquanto Messi ainda não deu passes para gols nesta edição.
Messi nunca venceu a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo
Apesar de uma carreira repleta de títulos e recordes, a Chuteira de Ouro é um prêmio que ainda falta na coleção de Messi.
Desde sua primeira participação em Copas, em 2006, os vencedores da artilharia foram:
- 2006: Miroslav Klose (Alemanha) – 5 gols;
- 2010: Thomas Müller (Alemanha) – 5 gols;
- 2014: James Rodríguez (Colômbia) – 6 gols;
- 2018: Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols;
- 2022: Kylian Mbappé (França) – 8 gols.
Messi já conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo, entregue ao melhor jogador do torneio, nas edições de 2014 e 2022. No entanto, jamais terminou uma Copa como principal goleador.
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Cabo Verde pode ser oportunidade para o argentino
O duelo desta sexta acontece em Miami, cidade que se tornou a casa de Messi desde sua chegada ao Inter Miami em 2023. O camisa 10 acumula números expressivos na região e chega embalado por uma Copa praticamente perfeita.
Até aqui, o argentino marcou em todas as partidas disputadas pela Albiceleste: foram três gols contra a Argélia, dois diante da Áustria e um contra a Jordânia.
Além da regularidade, Messi apresenta uma eficiência impressionante. Seus seis gols foram marcados em apenas 200 minutos de atuação, média de um gol a cada 33 minutos em campo.
Disputa com Mbappé segue aberta
A corrida pela Chuteira de Ouro também representa mais um capítulo da rivalidade entre Messi e Mbappé. Os dois ocupam os primeiros lugares entre os maiores goleadores da história das Copas do Mundo.
Com os gols marcados em 2026, Messi chegou a 19 gols em Mundiais e assumiu a liderança isolada do ranking histórico. Mbappé aparece logo atrás, com 18 gols.
Se balançar as redes diante de Cabo Verde, Messi irá assumir a artilharia isolada desta Copa e ficar mais perto de conquistar um dos poucos troféus individuais que ainda faltam em sua trajetória no futebol.