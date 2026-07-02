Quem vencer de Suíça x Argélia enfrenta quem? Veja o caminho no mata-mata da Copa do Mundo 2026

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Partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento; confira as principais informações

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Suíça e Argélia entram em campo na madrugada desta sexta-feira (3), à 0h (horário de Brasília), no Vancouver Place, no Canadá, em duelo eliminatório válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento. Quem avançar de Suíça x Argélia enfrentará o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, que será disputado nesta sexta-feira (3).

O duelo das oitavas está marcado para o dia 7 de julho, em Vancouver.

Quem o vencedor de Suíça x Argélia enfrenta?

Suíça x Argélia — 03/07

— 03/07 Colômbia x Gana — 03/07

— 03/07 Oitavas de final — Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana — 07/07 (Vancouver)

Probabilidades de classificação, segundo a Opta

De acordo com o supercomputador da Opta, a Suíça entra em campo com favoritismo para avançar de fase.

Suíça: 51,5%

51,5% Empate: 26,5%

26,5% Argélia: 22,0%

Como chegam as seleções

A Suíça teve uma campanha consistente na fase de grupos. Os suíços empataram com a Bósnia e Herzegovina na estreia, golearam a mesma seleção por 4 a 1 e depois derrotaram o Canadá por 2 a 1, garantindo a classificação ao mata-mata.

Canadá 1 x 1 Suíça

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Suíça 2 x 1 Canadá

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A Argélia, por sua vez, teve uma trajetória mais irregular. A equipe africana foi derrotada pela Argentina na estreia, venceu a Jordânia e empatou em um movimentado 3 a 3 diante da Áustria.

Argentina 3 x 0 Argélia

Jordânia 1 x 2 Argélia

Argélia 3 x 3 Áustria

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. O vencedor seguirá vivo na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026 e ficará a apenas um jogo de uma vaga nas quartas de final.