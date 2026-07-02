fechar
Futebol |

Quem vencer de Suíça x Argélia enfrenta quem? Veja o caminho no mata-mata da Copa do Mundo 2026

Partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento; confira as principais informações

Por Thiago Seabra Publicado em 02/07/2026 às 17:34
Jogadores da seleção da Suíça em campo
Jogadores da seleção da Suíça em campo - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Suíça e Argélia entram em campo na madrugada desta sexta-feira (3), à 0h (horário de Brasília), no Vancouver Place, no Canadá, em duelo eliminatório válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.

A partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento. Quem avançar de Suíça x Argélia enfrentará o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, que será disputado nesta sexta-feira (3).

O duelo das oitavas está marcado para o dia 7 de julho, em Vancouver.

Quem o vencedor de Suíça x Argélia enfrenta?

  • Suíça x Argélia — 03/07
  • Colômbia x Gana — 03/07
  • Oitavas de final — Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana — 07/07 (Vancouver)

Leia Também

Probabilidades de classificação, segundo a Opta

De acordo com o supercomputador da Opta, a Suíça entra em campo com favoritismo para avançar de fase.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Suíça: 51,5%
  • Empate: 26,5%
  • Argélia: 22,0%

Como chegam as seleções

A Suíça teve uma campanha consistente na fase de grupos. Os suíços empataram com a Bósnia e Herzegovina na estreia, golearam a mesma seleção por 4 a 1 e depois derrotaram o Canadá por 2 a 1, garantindo a classificação ao mata-mata.

A Argélia, por sua vez, teve uma trajetória mais irregular. A equipe africana foi derrotada pela Argentina na estreia, venceu a Jordânia e empatou em um movimentado 3 a 3 diante da Áustria.

  • Argentina 3 x 0 Argélia
  • Jordânia 1 x 2 Argélia
  • Argélia 3 x 3 Áustria

A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. O vencedor seguirá vivo na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026 e ficará a apenas um jogo de uma vaga nas quartas de final.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026
OITAVAS DE FINAL

Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026
Canadá x Marrocos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026
COPA DO MUNDO

Canadá x Marrocos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

Compartilhe

Tags