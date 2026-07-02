Quem vencer de Suíça x Argélia enfrenta quem? Veja o caminho no mata-mata da Copa do Mundo 2026
Partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento; confira as principais informações
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Suíça e Argélia entram em campo na madrugada desta sexta-feira (3), à 0h (horário de Brasília), no Vancouver Place, no Canadá, em duelo eliminatório válido pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026.
A partida vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial e já tem o caminho definido no chaveamento. Quem avançar de Suíça x Argélia enfrentará o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana, que será disputado nesta sexta-feira (3).
O duelo das oitavas está marcado para o dia 7 de julho, em Vancouver.
Quem o vencedor de Suíça x Argélia enfrenta?
- Suíça x Argélia — 03/07
- Colômbia x Gana — 03/07
- Oitavas de final — Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana — 07/07 (Vancouver)
Probabilidades de classificação, segundo a Opta
De acordo com o supercomputador da Opta, a Suíça entra em campo com favoritismo para avançar de fase.
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- Suíça: 51,5%
- Empate: 26,5%
- Argélia: 22,0%
Como chegam as seleções
A Suíça teve uma campanha consistente na fase de grupos. Os suíços empataram com a Bósnia e Herzegovina na estreia, golearam a mesma seleção por 4 a 1 e depois derrotaram o Canadá por 2 a 1, garantindo a classificação ao mata-mata.
- Canadá 1 x 1 Suíça
- Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina
- Suíça 2 x 1 Canadá
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A Argélia, por sua vez, teve uma trajetória mais irregular. A equipe africana foi derrotada pela Argentina na estreia, venceu a Jordânia e empatou em um movimentado 3 a 3 diante da Áustria.
- Argentina 3 x 0 Argélia
- Jordânia 1 x 2 Argélia
- Argélia 3 x 3 Áustria
A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV. O vencedor seguirá vivo na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026 e ficará a apenas um jogo de uma vaga nas quartas de final.