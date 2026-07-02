Quem vencer de Espanha x Áustria vai enfrentar quem nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026? Veja possível adversário
Espanha aparece com grande favoritismo para garantir a vaga nas oitavas de final diante da Áustria; confira as probabilidades da Copa do Mundo
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A Copa do Mundo de 2026 segue definindo os últimos classificados para as oitavas de final. Nesta quinta-feira (2), Espanha e Áustria se enfrentam às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, por uma vaga na próxima fase do Mundial.
Quem avançar no confronto já sabe que terá outro desafio europeu pela frente. O classificado enfrentará o vencedor de Portugal x Croácia, duelo que também acontece nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá.
A partida das oitavas de final está marcada para o dia 6 de julho, em Dallas.
Espanha é ampla favorita para avançar
Segundo projeções do supercomputador da Opta, a Espanha aparece com grande favoritismo para garantir a vaga nas oitavas de final.
O modelo estatístico aponta 79,19% de chances de classificação para a equipe comandada por Luis de la Fuente, considerando qualquer cenário de decisão, inclusive nos pênaltis.
A Áustria, por sua vez, possui 20,81% de probabilidade de avançar e tenta repetir a campanha surpreendente que a levou ao mata-mata pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 1982.
A confiança dos números em favor da Espanha também passa pelo desempenho recente da equipe. A seleção espanhola não sofreu gols nos últimos três jogos e chega às fases eliminatórias sustentada por um sistema defensivo sólido e pelo controle da posse de bola.
Outro dado destacado pela Opta é o aproveitamento da equipe quando Mikel Oyarzabal balança as redes: a Espanha venceu suas últimas três partidas nessa condição.
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Portugal também aparece à frente da Croácia
No outro confronto da chave, os números também indicam favoritismo para uma das seleções. De acordo com a Opta, Portugal tem 68,68% de chances de classificação diante da Croácia.
Já os croatas aparecem com 31,32% de probabilidade de avançar, apostando na experiência de nomes como Luka Modric para tentar surpreender os portugueses.
Se as projeções do supercomputador se confirmarem, as oitavas de final terão um duelo entre Espanha e Portugal.
Entretanto, as eliminações recentes de seleções como Alemanha e Holanda mostram que o mata-mata desta Copa do Mundo tem sido marcado por surpresas e resultados inesperados.