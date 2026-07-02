Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Veja as probabilidades de título segundo a Opta
A equipe comandada por Kylian Mbappé chega embalada após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e enfrentará o Paraguai nas oitavas de final
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Com o chaveamento das oitavas de final praticamente definido, o supercomputador da Opta atualizou as probabilidades de título da Copa do Mundo de 2026. A projeção coloca a França como principal favorita à conquista do torneio, enquanto o Brasil aparece entre os quatro primeiros colocados na disputa pelo título.
Segundo o levantamento estatístico, os franceses possuem 29,56% de chances de serem campeões. A equipe comandada por Kylian Mbappé chega embalada após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e enfrentará o Paraguai nas oitavas de final.
A Argentina surge na segunda posição, com 15,39%, seguida pela Espanha, que aparece com 11,10%.
Já a Seleção Brasileira tem 9,72% de probabilidade de conquistar o hexacampeonato, ocupando a quarta colocação no ranking da Opta.
Brasil busca o hexacampeonato e encara desafio histórico
O Brasil chega às oitavas de final após eliminar o Japão por 2 a 1, de virada, em um dos jogos mais emocionantes do mata-mata até aqui. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti terá pela frente a Noruega, em confronto marcado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).
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Além da vaga nas quartas de final, a Seleção tentará quebrar um tabu histórico. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca perdeu para a Amarelinha. Em quatro confrontos disputados, os europeus somam duas vitórias e dois empates.
Caso avance, o Brasil enfrentará nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra.
Ranking de chances de título da Copa do Mundo 2026, segundo a Opta
- França – 29,56%
- Argentina – 15,39%
- Espanha – 11,10%
- Brasil – 9,72%
- Inglaterra – 8,39%
- Portugal – 4,38%
- Marrocos – 3,53%
- Noruega – 3,05%
- México – 2,84%
- Colômbia – 2,80%
- Bélgica – 2,36%
- Estados Unidos – 2,32%
- Suíça – 1,83%
- Canadá – 0,58%
- Croácia – 0,58%
- Paraguai – 0,40%
- Egito – 0,39%
- Austrália – 0,32%
- Áustria – 0,15%
- Argélia – 0,15%
- Gana – 0,15%
- Cabo Verde – 0,02%
Como está o chaveamento das oitavas de final
Lado um da chave:
- Paraguai x França – 04/07, às 18h
- Canadá x Marrocos – 04/07, às 14h
- Vencedor de Portugal x Croácia x Vencedor de Espanha x Áustria – 06/07, às 16h
- Estados Unidos x Bélgica – 06/07, às 21h
Lado dois da chave:
- Brasil x Noruega – 05/07, às 17h
- México x Inglaterra – 05/07, às 21h
- Vencedor de Argentina x Cabo Verde x Vencedor de Austrália x Egito – 07/07, às 13h
- Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana – 07/07, às 17h
Com potências tradicionais ainda vivas e algumas surpresas no mata-mata, o supercomputador da Opta projeta uma reta final equilibrada.
No momento, porém, a França aparece como a equipe com mais chances de levantar a taça, enquanto o Brasil segue entre os principais candidatos ao título mundial.