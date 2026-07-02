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Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Veja as probabilidades de título segundo a Opta

A equipe comandada por Kylian Mbappé chega embalada após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e enfrentará o Paraguai nas oitavas de final

Por Thiago Seabra Publicado em 02/07/2026 às 17:01
Mbappé, atacante da seleção francesa
Mbappé, atacante da seleção francesa - Divulgação/Fifa

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Com o chaveamento das oitavas de final praticamente definido, o supercomputador da Opta atualizou as probabilidades de título da Copa do Mundo de 2026. A projeção coloca a França como principal favorita à conquista do torneio, enquanto o Brasil aparece entre os quatro primeiros colocados na disputa pelo título.

Segundo o levantamento estatístico, os franceses possuem 29,56% de chances de serem campeões. A equipe comandada por Kylian Mbappé chega embalada após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia e enfrentará o Paraguai nas oitavas de final.

A Argentina surge na segunda posição, com 15,39%, seguida pela Espanha, que aparece com 11,10%.

Já a Seleção Brasileira tem 9,72% de probabilidade de conquistar o hexacampeonato, ocupando a quarta colocação no ranking da Opta.

Brasil busca o hexacampeonato e encara desafio histórico

O Brasil chega às oitavas de final após eliminar o Japão por 2 a 1, de virada, em um dos jogos mais emocionantes do mata-mata até aqui. Agora, a equipe de Carlo Ancelotti terá pela frente a Noruega, em confronto marcado para o próximo domingo (5), às 17h (de Brasília).

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Além da vaga nas quartas de final, a Seleção tentará quebrar um tabu histórico. A Noruega é a única seleção que enfrentou o Brasil mais de uma vez e nunca perdeu para a Amarelinha. Em quatro confrontos disputados, os europeus somam duas vitórias e dois empates.

Caso avance, o Brasil enfrentará nas quartas de final o vencedor de México x Inglaterra.

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Ranking de chances de título da Copa do Mundo 2026, segundo a Opta

  • França – 29,56%
  • Argentina – 15,39%
  • Espanha – 11,10%
  • Brasil – 9,72%
  • Inglaterra – 8,39%
  • Portugal – 4,38%
  • Marrocos – 3,53%
  • Noruega – 3,05%
  • México – 2,84%
  • Colômbia – 2,80%
  • Bélgica – 2,36%
  • Estados Unidos – 2,32%
  • Suíça – 1,83%
  • Canadá – 0,58%
  • Croácia – 0,58%
  • Paraguai – 0,40%
  • Egito – 0,39%
  • Austrália – 0,32%
  • Áustria – 0,15%
  • Argélia – 0,15%
  • Gana – 0,15%
  • Cabo Verde – 0,02%

Como está o chaveamento das oitavas de final

Lado um da chave:

  • Paraguai x França – 04/07, às 18h
  • Canadá x Marrocos – 04/07, às 14h
  • Vencedor de Portugal x Croácia x Vencedor de Espanha x Áustria – 06/07, às 16h
  • Estados Unidos x Bélgica – 06/07, às 21h

Lado dois da chave:

  • Brasil x Noruega – 05/07, às 17h
  • México x Inglaterra – 05/07, às 21h
  • Vencedor de Argentina x Cabo Verde x Vencedor de Austrália x Egito – 07/07, às 13h
  • Vencedor de Suíça x Argélia x Vencedor de Colômbia x Gana – 07/07, às 17h

Com potências tradicionais ainda vivas e algumas surpresas no mata-mata, o supercomputador da Opta projeta uma reta final equilibrada.

No momento, porém, a França aparece como a equipe com mais chances de levantar a taça, enquanto o Brasil segue entre os principais candidatos ao título mundial.

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