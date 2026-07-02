Quem Portugal ou Croácia enfrentam se passarem de fase? Veja o possível adversário nas quartas da Copa do Mundo 2026
Portugal avançou na segunda colocação de sua chave após empatar com República Democrática do Congo e Colômbia antes de golear o Uzbequistão por 5 a 0
Clique aqui e escute a matéria
Portugal e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Além da vaga entre os oito melhores do torneio, o confronto também vale um lugar em um dos duelos mais aguardados do mata-mata.
Quem avançar enfrentará o vencedor de Espanha x Áustria, partida marcada para esta quinta-feira, às 16h (de Brasília). O confronto das quartas de final está programado para a próxima segunda-feira (6), às 16h, em Dallas, no Texas.
Portugal aparece como favorito nas probabilidades
De acordo com projeções do supercomputador da Opta, Portugal chega ao confronto com maiores chances de classificação.
- Vitória de Portugal: 56,7%
- Empate: 23,7%
- Vitória da Croácia: 19,6%
Os números refletem campanhas distintas das duas seleções até aqui. Portugal avançou na segunda colocação de sua chave após empatar com República Democrática do Congo e Colômbia antes de golear o Uzbequistão por 5 a 0.
A Croácia, por sua vez, iniciou a Copa com derrota para a Inglaterra por 4 a 2, mas reagiu ao vencer Panamá e Gana, garantindo presença nas oitavas de final.
Chaveamento já projeta duelo de peso
Independentemente de quem avançar em Toronto, o caminho no Mundial promete ser desafiador. A Espanha aparece entre as principais candidatas ao título, enquanto a Áustria tenta repetir a campanha surpreendente construída até aqui na competição.
Dessa forma, Portugal ou Croácia terão pouco tempo de descanso antes de voltar a campo. O vencedor desta quinta-feira já conhecerá seu próximo adversário ainda hoje e disputará as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 na segunda-feira (6), em Dallas.