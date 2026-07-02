Quando os reforços de Série B e Série C podem estrear? Entenda a nova janela extraordinária da CBF e as regras para entrar em campo

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A CBF abriu uma janela extra de transferências para clubes das Séries B e C entre 6 e 17 de julho, antecipando o período para reforços

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu uma janela extraordinária de transferências para clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro entre os dias 6 e 17 de julho, criando uma nova oportunidade para que equipes reforcem seus elencos no meio da temporada.

A medida antecipa o período que inicialmente começaria apenas em 20 de julho e vale para transferências nacionais, ou seja, envolvendo atletas já vinculados a clubes do futebol brasileiro.

Na prática, a mudança altera o cenário do mercado para os clubes das duas divisões e também interfere diretamente no planejamento das estreias dos novos contratados.

O que é a janela extraordinária aberta pela CBF?

A janela extraordinária criada pela CBF funciona como um período adicional para registro de jogadores em transferências nacionais.

Ela foi aberta especificamente para os clubes das Séries B e C, com validade entre 6 e 17 de julho, e permite que atletas que já estavam no futebol brasileiro possam mudar de clube dentro desse intervalo.

A decisão foi comunicada pela entidade às federações e aos clubes como uma forma de adequar o calendário e facilitar a movimentação do mercado em meio à temporada.

Com isso, as equipes da segunda e da terceira divisão ganharam alguns dias a mais para regularizar contratações antes da abertura da janela nacional originalmente prevista para 20 de julho.

É importante destacar que essa janela extraordinária não substitui a segunda janela regular do futebol brasileiro, mas funciona como um período excepcional para negócios domésticos.

Já os atletas que vêm do exterior seguem dependentes das regras da janela internacional e dos prazos de registro estabelecidos pela CBF.

Quando um novo contratado pode estrear por um clube da Série B ou Série C?

O reforço pode estrear a partir de 6 de julho, desde que esteja regularizado e com condição legal de jogo.

Na prática, isso significa que não basta ao clube apenas anunciar a contratação.

Para ser liberado para atuar, o jogador ainda precisa cumprir etapas burocráticas, como ter o contrato registrado e o nome publicado no BID da CBF.

Para estrear, o atleta precisa cumprir os seguintes requisitos:

1. Ser contratado dentro da janela permitida

No caso dos clubes das Séries B e C, os jogadores vindos de outros clubes do futebol brasileiro poderão ser registrados nessa janela extraordinária entre 6 e 17 de julho.

2. Ter o contrato registrado no BID da CBF

O nome do atleta precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. É essa publicação que confirma oficialmente o registro e libera o jogador para atuar, desde que os demais requisitos também estejam cumpridos.

3. Estar inscrito dentro das regras da competição

Além do registro federativo, o atleta precisa se enquadrar no regulamento específico da Série B ou da Série C, respeitando limites de inscrição, prazos e eventuais exigências do torneio.

4. Não estar suspenso ou impedido por outra questão disciplinar/contratual

Mesmo regularizado, o jogador não pode estrear se houver suspensão pendente, pendência documental ou qualquer outro impedimento administrativo.

Qual a diferença entre a janela extraordinária de 6 a 17 de julho e a de 20 de julho?

A principal diferença está no tipo de transferência permitida.

A janela extraordinária aberta pela CBF entre 6 e 17 de julho foi criada exclusivamente para clubes das Séries B e C e vale apenas para transferências nacionais, ou seja, para jogadores que já atuam em clubes do futebol brasileiro.

Já a janela que começa em 20 de julho é a segunda janela de transferências do calendário nacional e tem alcance mais amplo.

Nela, os clubes podem registrar atletas dentro das regras gerais do mercado, incluindo jogadores vindos do exterior, além de negociações no futebol brasileiro, respeitando os prazos e exigências da CBF.