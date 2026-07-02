Oitavas da Copa do Mundo 2026: jogos, datas, horários e chaveamento do mata-mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As oitavas da Copa do Mundo serão disputadas entre 4 e 7 de julho, com confrontos já definidos e outros ainda pendentes na reta final do mata-mata

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo de 2026 já começa a ganhar contornos mais claros em sua fase decisiva. Com o avanço do mata-mata, as oitavas de final do Mundial passam a ser montadas a partir dos vencedores da fase anterior e já têm datas, horários e estádios definidos pela Fifa.

A próxima etapa do torneio será disputada entre os dias 4 e 7 de julho, com oito partidas que vão definir os classificados às quartas de final.

Até o momento, alguns confrontos já estão confirmados, enquanto outros seguem dependendo do desfecho dos jogos restantes da fase anterior.

Jogos já confirmados das oitavas da Copa do Mundo 2026

Com parte da segunda fase já encerrada, alguns confrontos das oitavas já estão garantidos. Veja abaixo os duelos confirmados até agora, com data, horário de Brasília e local.

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos

Data: 4 de julho de 2026

4 de julho de 2026 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos

França x Paraguai

Data: 4 de julho de 2026

4 de julho de 2026 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos

Domingo, 5 de julho

Brasil x Noruega

Data: 5 de julho de 2026

5 de julho de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos

México x Inglaterra

Data: 5 de julho de 2026

5 de julho de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, no México

Segunda-feira, 6 de julho

Bélgica x Estados Unidos

Data: 6 de julho de 2026

6 de julho de 2026 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos

Quais jogos das oitavas ainda aguardam definição?

Outras vagas das oitavas de final ainda dependem dos confrontos que fecham a fase anterior do mata-mata.

A programação oficial da Fifa para as oitavas já está definida, mas alguns duelos seguem em aberto porque os classificados ainda não foram conhecidos.

Veja os jogos ainda pendentes de definição:

Segunda-feira, 6 de julho

Vencedor do jogo 83 x vencedor do jogo 84

Data: 6 de julho de 2026

6 de julho de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos

Terça-feira, 7 de julho

Vencedor do jogo 86 x vencedor do jogo 88

Data: 7 de julho de 2026

7 de julho de 2026 Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

Vencedor do jogo 85 x vencedor do jogo 87

Data: 7 de julho de 2026

7 de julho de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: BC Place, em Vancouver, no Canadá

Entre no canal do WhatsApp da Seleção Brasileira!

Caminho das quartas de final

A partir dos jogos já programados, os vencedores das oitavas avançam para os seguintes cruzamentos nas quartas: