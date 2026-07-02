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Futebol | Notícia

Oitavas da Copa do Mundo 2026: jogos, datas, horários e chaveamento do mata-mata

As oitavas da Copa do Mundo serão disputadas entre 4 e 7 de julho, com confrontos já definidos e outros ainda pendentes na reta final do mata-mata

Por João Victor Tavares Publicado em 02/07/2026 às 15:08
Haaland, Messi, Vini Jr. e Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo, até o momento
Haaland, Messi, Vini Jr. e Mbappé são os artilheiros da Copa do Mundo, até o momento - Divulgação/Erling, Divulgação/Leomessi, Rafael Ribeiro/CBF e Divulgação/K.mbappe

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A Copa do Mundo de 2026 já começa a ganhar contornos mais claros em sua fase decisiva. Com o avanço do mata-mata, as oitavas de final do Mundial passam a ser montadas a partir dos vencedores da fase anterior e já têm datas, horários e estádios definidos pela Fifa.

A próxima etapa do torneio será disputada entre os dias 4 e 7 de julho, com oito partidas que vão definir os classificados às quartas de final.

Até o momento, alguns confrontos já estão confirmados, enquanto outros seguem dependendo do desfecho dos jogos restantes da fase anterior.

Jogos já confirmados das oitavas da Copa do Mundo 2026

Com parte da segunda fase já encerrada, alguns confrontos das oitavas já estão garantidos. Veja abaixo os duelos confirmados até agora, com data, horário de Brasília e local.

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos

  • Data: 4 de julho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos

França x Paraguai

  • Data: 4 de julho de 2026
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos

Domingo, 5 de julho

Brasil x Noruega

  • Data: 5 de julho de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos

México x Inglaterra

  • Data: 5 de julho de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, no México

Segunda-feira, 6 de julho

Bélgica x Estados Unidos

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  • Data: 6 de julho de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos

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Quais jogos das oitavas ainda aguardam definição?

Outras vagas das oitavas de final ainda dependem dos confrontos que fecham a fase anterior do mata-mata.

A programação oficial da Fifa para as oitavas já está definida, mas alguns duelos seguem em aberto porque os classificados ainda não foram conhecidos.

Veja os jogos ainda pendentes de definição:

Segunda-feira, 6 de julho

Vencedor do jogo 83 x vencedor do jogo 84

  • Data: 6 de julho de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos

Terça-feira, 7 de julho

Vencedor do jogo 86 x vencedor do jogo 88

  • Data: 7 de julho de 2026
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos

Vencedor do jogo 85 x vencedor do jogo 87

  • Data: 7 de julho de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: BC Place, em Vancouver, no Canadá

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Caminho das quartas de final

A partir dos jogos já programados, os vencedores das oitavas avançam para os seguintes cruzamentos nas quartas:

  • Vencedor de França x Paraguai x vencedor de Canadá x Marrocos
  • Vencedor de Brasil x Noruega x vencedor de México x Inglaterra
  • Vencedor do jogo em Dallas x vencedor de Bélgica x Estados Unidos
  • Vencedor do jogo de Atlanta x vencedor do jogo de Vancouver

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