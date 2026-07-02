Governo de Pernambuco lança aplicativo pioneiro "Torcedor Arretado" para mapeamento e cadastro nos estádios

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Plataforma criada pelas Secretarias de Defesa Social e Esportes exige CPF e CNPJ de organizadas para criar carteira digital e mapear o público

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Na tarde desta quinta-feira (2), o Governo de Pernambuco realizou um passo importante para a segurança e organização dos eventos esportivos no estado com o lançamento oficial do aplicativo Torcedor Arretado. O evento de apresentação da nova plataforma digital aconteceu às 16h, no auditório da Secretaria de Defesa Social (SDS), no bairro de Santo Amaro, em Recife.

Desenvolvido pela SDS em parceria com a Secretaria de Esportes, o aplicativo é fruto de um amplo diálogo com os torcedores pernambucanos. A iniciativa, considerada pioneira no país, tem como principal objetivo organizar e cadastrar as torcidas em Pernambuco, mapeando o público que frequenta as praças esportivas do estado.

A plataforma realizará o cadastramento de todos os frequentadores dos estádios, sejam eles torcedores comuns ou integrantes de torcidas organizadas. Através do aplicativo, o usuário se cadastrará utilizando o CPF e, caso faça parte de uma organizada, deverá vincular também o CNPJ da respectiva instituição.

A ideia central do projeto é criar uma carteira digital para cada cidadão e entender de forma prévia e analítica o funcionamento e o fluxo das torcidas locais.

Além de aproximar os clubes e torcedores, a ferramenta servirá como um banco de dados estratégico para as forças de segurança pública, permitindo que a polícia tenha um mapeamento detalhado do público e possa agir de forma muito mais cirúrgica e preventiva na prevenção da violência nos estádios.

"Hoje, Pernambuco muda a história do futebol com o lançamento do aplicativo Torcedor Arretado - uma iniciativa pioneira para termos o cadastro de todos os torcedores que frequentam os nossos estádios. O torcedor vai se cadastrar pelo CPF e, se for membro de uma torcida organizada, também pelo CNPJ da instituição. É uma ação em parceria com a polícia, que também passará a ter esse mapeamento para agir de forma mais cirúrgica", afirmou Ivonete Lacerda, secretária de Esportes de Pernambuco.