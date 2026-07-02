Espanha domina, bate Áustria e vai às oitavas de final da Copa do Mundo 2026

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Com direito a Oyarzabal na artilharia do Mundial e Unai Simón na história das Copas, espanhóis dão mais um passo na briga pelo bicampeonato

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Com tranquilidade, a Espanha venceu a Áustria por 3 a 0 no estádio de Los Angeles, garantindo sua classificação na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Os campeões mundiais de 2010 foram comandados por Mikel Oyarzabal, autor de dois gols na partida (um em cada tempo), enquanto Pedro Porro completou a vitória elástica.

Com o resultado, os espanhóis enfrentam a seleção de Portugal, nas oitavas de final, em uma reedição da final da última edição da Nations League.

O grande destaque do embate, Oyarzabal, que é o artilheiro da seleção na era Luis de la Fuente, balançou as redes duas vezes e chegou aos quatro gols no Mundial, empatando na artilharia do torneio com Vinícius Júnior, Dembélé e Sarr.

Além do brilho do atacante da Real Sociedad, o goleiro Unai Simón entrou para a história das Copas do Mundo nesta mesma quinta-feira. Ao passar intacto pelo ataque austríaco, ele alcançou a maior sequência de invencibilidade já registrada por um arqueiro na competição, superando a histórica marca do italiano Walter Zenga.

O triunfo também serviu para manter a impressionante regularidade da Espanha, que agora soma 34 partidas de invencibilidade, sem saber o que é perder desde março de 2023, quando foi superada pela Escócia em Glasgow.

O jogo

Dentro de campo, a Fúria dominou as ações do início ao fim e, mesmo enfrentando uma Áustria totalmente fechada, conseguiu encontrar espaços através de trocas rápidas de passes e das jogadas individuais de Lamine Yamal pela direita.

O jovem do Barcelona e o próprio Oyarzabal tiveram as principais oportunidades no começo, mas pararam nas defesas de Schlager. Pouco depois, Cucurella chegou a balançar as redes após uma cobrança de escanteio, mas a arbitragem anulou o lance ao assinalar falta no goleiro austríaco após disputa de Cubarsí.

A insistência espanhola surtiu efeito aos 35 minutos, quando Pedri serviu Cucurella, e o lateral cruzou na medida para a finalização certeira de Oyarzabal, abrindo o placar.

A reta final do primeiro tempo foi de pura pressão, com Baena carimbando o travessão e Schlager salvando um arremate de Yamal, enquanto a Áustria tentou apenas duas saídas em velocidade e terminou a etapa inicial com apenas uma finalização.

O panorama não mudou no segundo tempo, com a Espanha mantendo a superioridade logo nos minutos iniciais, primeiro com Oyarzabal obrigando Schlager a trabalhar e, na sequência, com um chute perigoso de Rodri que desviou na defesa.

Oyarzabal em comemoração de um dos gols para a Espanha com os companheiros - Mark J. Terrill/Estadão Conteúdo

A Áustria só conseguiu responder aos 15 minutos em um cabeceio de Kalajdzic, mas a vaga espanhola foi praticamente selada aos 20, quando Pedro Porro aproveitou um cruzamento preciso de Baena e testou firme para o fundo das redes.

Os austríacos ainda tentaram diminuir com uma finalização perigosa de Chukwuemeka que foi para fora, mas os comandados de Luis de la Fuente mantiveram o controle absoluto.

Antes do apito final, Lamine Yamal quase deixou o dele, sendo travado por Alaba, mas caberia a Oyarzabal fechar a conta aos 43 minutos, completando de primeira mais uma assistência de Cucurella e consolidando o grande momento da Espanha no Mundial.