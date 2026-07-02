Em decisão emocionante, Portugal vence Croácia de virada e avança na Copa do Mundo 2026
A classificação portuguesa contou com gol de Cristiano Ronaldo, que balançou a rede pela primeira vez em um mata-mata do Mundial de Seleções
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De virada, Portugal bateu a Croácia por 2x1, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canada, em uma partida eletrizante e carimbou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Após um primeiro tempo protocolar, a segunda etapa começou movimentada quando Perisic abriu o placar para os croatas aos sete minutos, dando início a um verdadeiro festival de gols anulados por impedimento.
Logo aos 11 minutos, Matanovic ampliou para a Croácia, mas o lance foi invalidado porque Vlasic estava em posição irregular ao receber a bola para o cruzamento. Aos 15, foi a vez de Portugal ter um gol anulado: Cristiano Ronaldo marcou um golaço após lançamento de João Cancelo, mas o camisa 7 foi flagrado em impedimento.
A igualdade portuguesa só veio aos 20 minutos, quando CR7 converteu uma penalidade máxima marcada com o auxílio do VAR. Pouco depois, aos 34, Sucic recolocou os croatas na frente, mas o assistente ergueu a bandeira e assinalou nova irregularidade no momento do lançamento.
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Atrás no placar no decorrer do jogo, o técnico Roberto Martínez reagiu promovendo quatro substituições de uma só vez, o que deixou a partida aberta e com chances para os dois lados. Mesmo após alcançar o empate, Portugal continuava cedendo espaços e, para corrigir o meio-campo, o treinador decidiu sacar um atacante para a entrada de Rúben Neves.
O escolhido para sair foi justamente Cristiano Ronaldo que, ao ver o número 7 na placa, visivelmente não acreditou na alteração, mas deixou o gramado e passou a torcer do banco de reservas. A estratégia acabou funcionando e a virada lusa veio nos acréscimos com o atacante Gonçalo Ramos.
A reta final do confronto ainda reservou fortes emoções e muita polêmica, ficando marcada por mais um gol croata aos 57 minutos do segundo tempo, que seria o empate em um gol contra de Rúben Neves, anulado por impedimento de Pasalic após uma checagem do VAR que demorou cerca de cinco minutos.
Diante de tanta paralisação, a arbitragem inicialmente assinalou dez minutos de acréscimo na etapa complementar, mas o duelo só foi encerrado aos 63 minutos. Com a classificação assegurada, Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final, reeditando a final da Nations League, quando os portugueses levaram a melhor nos pênaltis após um empate por 2 a 2. O clássico ibérico está agendado para a próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas, e quem avançar enfrentará o vencedor de Estados Unidos e Bélgica nas quartas de final.
Classificação da Espanha
Com tranquilidade, a Espanha venceu a Áustria por 3x0, no estádio de Los Angeles, garantindo sua classificação na segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Os campeões mundiais de 2010 foram comandados por Mikel Oyarzabal, autor de dois gols na partida (um em cada tempo), enquanto Pedro Porro completou a vitória elástica.
O grande destaque do embate, Oyarzabal, que é o artilheiro da seleção na era Luis de la Fuente, balançou as redes duas vezes e chegou aos quatro gols no Mundial, empatando na artilharia do torneio com Vinícius Júnior, Dembélé e Sarr.
Além do brilho do atacante da Real Sociedad, o goleiro Unai Simón entrou para a história das Copas do Mundo nesta mesma quinta-feira. Ao passar intacto pelo ataque austríaco, ele alcançou a maior sequência de invencibilidade já registrada por um arqueiro na competição, superando a histórica marca do italiano Walter Zenga.