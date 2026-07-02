Cristiano Ronaldo ainda busca primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo aos 41 anos; entenda o tabu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira

Clique aqui e escute a matéria

Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quinta-feira (2), contra a Croácia, carregando mais um capítulo de uma busca que o acompanha há duas décadas em Copas do Mundo: marcar seu primeiro gol em partidas de mata-mata do torneio.

Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo consecutiva, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira.

Dono de praticamente todos os troféus possíveis no futebol de clubes e seleções, incluindo a Eurocopa e a Liga das Nações pela seleção portuguesa, Cristiano ainda sonha em levantar a taça mais importante do futebol mundial.

Um tabu que atravessa seis Copas do Mundo

Desde sua estreia em Mundiais, em 2006, Cristiano Ronaldo disputou oito partidas de mata-mata. O número chama atenção por outro motivo: o camisa 7 jamais marcou ou deu uma assistência nessas partidas.

O contraste é ainda maior quando comparado ao desempenho do português na fase de grupos. Somando as seis edições de Copa do Mundo, Cristiano acumula 17 jogos na primeira fase, dez gols e duas assistências.

Em 2026, o atacante já disputou três partidas e marcou dois gols, mantendo a tradição de balançar as redes na fase inicial do torneio.

Os gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo estão distribuídos da seguinte forma:

2006 (Alemanha): 1 gol

1 gol 2010 (África do Sul): 1 gol

1 gol 2014 (Brasil): 1 gol

1 gol 2018 (Rússia): 4 gols

4 gols 2022 (Catar): 1 gol

1 gol 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 2 gols*

*Até o momento.

Brasil x Noruega ao vivo nas oitavas de final: onde assistir, horário e tudo que você precisa saber da Copa do Mundo 2026

Brasil nunca venceu a Noruega: veja o histórico antes das oitavas da Copa do Mundo 2026 Leia Também

Contraste com a Champions League

O jejum em Mundiais contrasta diretamente com a imagem construída por Cristiano Ronaldo ao longo de sua carreira.

O português se acostumou a decidir grandes noites de Liga dos Campeões, tornando-se o maior artilheiro da história da competição, com 140 gols. Quase metade deles, cerca de 48%, foi marcada justamente em fases eliminatórias, incluindo quatro gols em finais.

Na Eurocopa, Cristiano também já balançou as redes em quartas de final e semifinais, reforçando a reputação de jogador decisivo nos principais palcos do futebol.

Na Copa do Mundo, porém, o roteiro tem sido diferente. Apesar dos números expressivos na fase de grupos, as atuações de Cristiano Ronaldo em partidas eliminatórias são frequentemente alvo de críticas, principalmente desde o Mundial de 2022.

Aos 41 anos, o camisa 7 inicia mais um mata-mata carregando o mesmo objetivo que o acompanha desde 2006: marcar seu primeiro gol em uma fase eliminatória de Copa do Mundo e manter vivo o sonho de conquistar o único troféu que ainda falta em sua carreira.