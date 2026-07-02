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Cristiano Ronaldo ainda busca primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo aos 41 anos; entenda o tabu

Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira

Por Thiago Seabra Publicado em 02/07/2026 às 15:45
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal - Reprodução/ Instagram

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Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quinta-feira (2), contra a Croácia, carregando mais um capítulo de uma busca que o acompanha há duas décadas em Copas do Mundo: marcar seu primeiro gol em partidas de mata-mata do torneio.

Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo consecutiva, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira.

Dono de praticamente todos os troféus possíveis no futebol de clubes e seleções, incluindo a Eurocopa e a Liga das Nações pela seleção portuguesa, Cristiano ainda sonha em levantar a taça mais importante do futebol mundial.

Um tabu que atravessa seis Copas do Mundo

Desde sua estreia em Mundiais, em 2006, Cristiano Ronaldo disputou oito partidas de mata-mata. O número chama atenção por outro motivo: o camisa 7 jamais marcou ou deu uma assistência nessas partidas.

O contraste é ainda maior quando comparado ao desempenho do português na fase de grupos. Somando as seis edições de Copa do Mundo, Cristiano acumula 17 jogos na primeira fase, dez gols e duas assistências.

Em 2026, o atacante já disputou três partidas e marcou dois gols, mantendo a tradição de balançar as redes na fase inicial do torneio.

Os gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo estão distribuídos da seguinte forma:

  • 2006 (Alemanha): 1 gol
  • 2010 (África do Sul): 1 gol
  • 2014 (Brasil): 1 gol
  • 2018 (Rússia): 4 gols
  • 2022 (Catar): 1 gol
  • 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 2 gols*

*Até o momento.

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O jejum em Mundiais contrasta diretamente com a imagem construída por Cristiano Ronaldo ao longo de sua carreira.

O português se acostumou a decidir grandes noites de Liga dos Campeões, tornando-se o maior artilheiro da história da competição, com 140 gols. Quase metade deles, cerca de 48%, foi marcada justamente em fases eliminatórias, incluindo quatro gols em finais.

Na Eurocopa, Cristiano também já balançou as redes em quartas de final e semifinais, reforçando a reputação de jogador decisivo nos principais palcos do futebol.

Na Copa do Mundo, porém, o roteiro tem sido diferente. Apesar dos números expressivos na fase de grupos, as atuações de Cristiano Ronaldo em partidas eliminatórias são frequentemente alvo de críticas, principalmente desde o Mundial de 2022.

Aos 41 anos, o camisa 7 inicia mais um mata-mata carregando o mesmo objetivo que o acompanha desde 2006: marcar seu primeiro gol em uma fase eliminatória de Copa do Mundo e manter vivo o sonho de conquistar o único troféu que ainda falta em sua carreira.

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