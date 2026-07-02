Cristiano Ronaldo ainda busca primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo aos 41 anos; entenda o tabu
Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira
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Cristiano Ronaldo entra em campo nesta quinta-feira (2), contra a Croácia, carregando mais um capítulo de uma busca que o acompanha há duas décadas em Copas do Mundo: marcar seu primeiro gol em partidas de mata-mata do torneio.
Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo consecutiva, o atacante do Al Nassr continua perseguindo o único grande título que ainda falta em sua carreira.
Dono de praticamente todos os troféus possíveis no futebol de clubes e seleções, incluindo a Eurocopa e a Liga das Nações pela seleção portuguesa, Cristiano ainda sonha em levantar a taça mais importante do futebol mundial.
Um tabu que atravessa seis Copas do Mundo
Desde sua estreia em Mundiais, em 2006, Cristiano Ronaldo disputou oito partidas de mata-mata. O número chama atenção por outro motivo: o camisa 7 jamais marcou ou deu uma assistência nessas partidas.
O contraste é ainda maior quando comparado ao desempenho do português na fase de grupos. Somando as seis edições de Copa do Mundo, Cristiano acumula 17 jogos na primeira fase, dez gols e duas assistências.
Em 2026, o atacante já disputou três partidas e marcou dois gols, mantendo a tradição de balançar as redes na fase inicial do torneio.
Os gols de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo estão distribuídos da seguinte forma:
- 2006 (Alemanha): 1 gol
- 2010 (África do Sul): 1 gol
- 2014 (Brasil): 1 gol
- 2018 (Rússia): 4 gols
- 2022 (Catar): 1 gol
- 2026 (Estados Unidos, México e Canadá): 2 gols*
*Até o momento.
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Contraste com a Champions League
O jejum em Mundiais contrasta diretamente com a imagem construída por Cristiano Ronaldo ao longo de sua carreira.
O português se acostumou a decidir grandes noites de Liga dos Campeões, tornando-se o maior artilheiro da história da competição, com 140 gols. Quase metade deles, cerca de 48%, foi marcada justamente em fases eliminatórias, incluindo quatro gols em finais.
Na Eurocopa, Cristiano também já balançou as redes em quartas de final e semifinais, reforçando a reputação de jogador decisivo nos principais palcos do futebol.
Na Copa do Mundo, porém, o roteiro tem sido diferente. Apesar dos números expressivos na fase de grupos, as atuações de Cristiano Ronaldo em partidas eliminatórias são frequentemente alvo de críticas, principalmente desde o Mundial de 2022.
Aos 41 anos, o camisa 7 inicia mais um mata-mata carregando o mesmo objetivo que o acompanha desde 2006: marcar seu primeiro gol em uma fase eliminatória de Copa do Mundo e manter vivo o sonho de conquistar o único troféu que ainda falta em sua carreira.