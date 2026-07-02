Copa do Mundo 2026: Veja os resultados dos jogos desta sexta-feira (02/07)

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O grande destaque do último dia de jogos da fase de 16 avos do Mundial de Seleções é o embate entre a Argentina, de Messi, e o Cabo Verde, de Vozinha

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A fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia de disputas nesta sexta-feira, 3 de julho, prometendo fortes emoções nos gramados com a definição das últimas vagas para as oitavas de final. A rodada tripla decisiva começa à tarde e se estende pela madrugada, cruzando diferentes fusos horários e colocando frente a frente seleções de quatro continentes em confrontos eliminatórios de tiro curto.

A abertura da jornada acontece às 15h (horário de Brasília), em Dallas, onde Austrália e Egito duelam em um confronto que opõe a força física e o jogo aéreo dos Socceroos contra a velocidade e a tradicional catimba técnica dos Faraós.

Mais tarde, às 19h, os holofotes se voltam para Miami, palco onde a badalada Argentina entra em campo com total favoritismo diante da surpreendente seleção de Cabo Verde. O selecionado africano tenta fazer história e chocar o planeta, enquanto a Albiceleste busca confirmar sua superioridade técnica e seguir firme na caça ao título mundial.

Jogos do dia da Copa 2026

15h - Austrália x Egito - Dallas

19h - Argentina x Cabo Verde - Miami

22h30 - Colômbia x Gana - Kansas City

Por fim, o encerramento da rodada e desta fase de mata-mata está reservado para as 22h30, em Kansas City, no embate eletrizante entre Colômbia e Gana. Espera-se um jogo de extrema intensidade física e velocidade, com os colombianos apostando em seu forte jogo coletivo e na habilidade de seus homens de frente para conter o ímpeto e a transição rápida dos ganeses.

Quem vencer esses confrontos garante vaga direta nas oitavas de final, mantendo vivo o sonho de erguer a taça mais cobiçada do futebol mundial.