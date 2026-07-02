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Canadá x Marrocos ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

Seleções vivem campanhas históricas e se enfrentam em Houston por uma vaga entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 02/07/2026 às 14:47
Imagem das bandeiras de Canadá e Marrocos
Imagem das bandeiras de Canadá e Marrocos - Arte/ Blog do Torcedor

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Canadá e Marrocos entram em campo neste sábado (4), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O confronto reúne duas seleções que chegam ao mata-mata impulsionadas por campanhas marcantes e classificações dramáticas.

Quem vencer garantirá uma vaga entre as oito melhores equipes do torneio e enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre Paraguai e o classificado do confronto entre França e Suécia.

Enquanto o Canadá vive o momento mais importante de sua história no futebol masculino, o Marrocos tenta repetir a trajetória surpreendente de 2022 e continuar entre os protagonistas desta edição do Mundial.

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Como chegam as seleções para o confronto

O Marrocos chega às oitavas de final com uma campanha consistente. A seleção africana soma duas vitórias e dois empates em quatro partidas, com aproveitamento de 66,7% no torneio.

Na fase anterior, os marroquinos protagonizaram uma classificação dramática diante da Holanda. A equipe buscou o empate por 1 a 1 nos acréscimos com um gol de cabeça do zagueiro Issa Diop e avançou após vencer a disputa por pênaltis por 3 a 2, com destaque para o goleiro Bono, que defendeu uma das cobranças decisivas.

Até aqui, a seleção africana marcou sete gols e sofreu quatro. A campanha inclui empates diante de Brasil e Holanda, além de vitórias sobre Escócia e Haiti.

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Já o Canadá vive uma participação histórica. Pela primeira vez, os canadenses alcançaram as oitavas de final de uma Copa do Mundo masculina, superando campanhas frustradas nas edições de 1986 e 2022, quando não haviam conquistado sequer um ponto.

Jogando como um dos anfitriões do torneio, a equipe estreou com uma goleada por 6 a 0 sobre o Catar e assegurou a classificação ao derrotar a África do Sul por 1 a 0, graças a um gol de Stephen Eustáquio nos minutos finais da partida.

Comparativo entre Canadá e Marrocos

As duas equipes chegam ao mata-mata com confiança elevada, mas apresentam características diferentes. O Marrocos mostrou maior regularidade ao longo da competição, permanecendo invicto e demonstrando capacidade de reação em momentos decisivos.

Já o Canadá aposta no fator casa e no entusiasmo de uma campanha inédita. A seleção canadense apresentou força ofensiva em alguns momentos da competição e busca manter o embalo diante de um adversário que já eliminou uma das seleções mais tradicionais do futebol europeu.

Entre os destaques individuais, os marroquinos contam com a liderança de Achraf Hakimi, a segurança de Bono no gol e o bom momento de Ismael Saibari. Pelo lado canadense, Jonathan David e Stephen Eustáquio aparecem como as principais referências técnicas da equipe.

Onde assistir Canadá x Marrocos ao vivo

O duelo entre Canadá e Marrocos terá ampla cobertura para o torcedor brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo e pelo SBT, além do canal fechado SporTV. Pela internet, o confronto estará disponível no Globoplay, no Disney+ e gratuitamente na CazéTV, via YouTube.

  • TV aberta: TV Globo e SBT
  • TV fechada: SporTV
  • Streaming: Globoplay e Disney+
  • YouTube: CazéTV

Possíveis escalações das equipes

Canadá

  • Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius e Richie Laryea; Buchanan, Saliba, Stephen Eustáquio e Liam Millar; Jonathan David e Oluwaseyi.

Marrocos

  • Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui e Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi e El Khannouss; Ismael Saibari.

Ficha técnica da partida

  • Competição: Copa do Mundo de 2026 – Oitavas de final
  • Local: NRG Stadium, Houston, Texas, Estados Unidos
  • Data: 04/07/2026 (sábado)
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Transmissão: TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, Disney+ e CazéTV (YouTube)

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