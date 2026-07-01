Suíça x Argélia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026
Líder do Grupo B, a Suíça encara a seleção da Argélia, que avançou entre as melhores terceiras. Quem vencer enfrentará Colômbia ou Gana
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Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A partida será disputada à 0h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
A seleção suíça chega ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo B, enquanto a Argélia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos.
Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana na próxima fase.
Onde assistir Suíça x Argélia ao vivo
O duelo entre Suíça x Argélia terá transmissão ao vivo por:
- CazéTV
- Disney+ (sem custo adicional para assinantes do plano com acesso ao canal)
Horário e local da partida
- Jogo: Suíça x Argélia
- Competição: Copa do Mundo 2026 – mata-mata
- Data: Sexta-feira, 3 de julho de 2026
- Horário: 0h (de Brasília)
- Local: BC Place, Vancouver, Canadá
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Como chegam as seleções
Suíça
A Suíça fez uma campanha consistente na fase de grupos e terminou na primeira colocação do Grupo B.
A equipe estreou empatando com o Qatar, mas reagiu com uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e, na sequência, venceu o Canadá por 2 a 1 para confirmar a liderança.
O técnico Murat Yakin deve manter a base da equipe, apostando na experiência de Granit Xhaka no meio-campo e na força ofensiva de Breel Embolo.
Argélia
A Argélia começou a Copa do Mundo com derrota para a Argentina por 3 a 0, mas conseguiu reagir rapidamente.
A equipe venceu a Jordânia por 2 a 0 e empatou em 3 a 3 com a Áustria, resultado suficiente para garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas.
O principal destaque segue sendo Riyad Mahrez, responsável pela criação das jogadas ofensivas da seleção africana.
Prováveis escalações
Suíça
- Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Granit Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Breel Embolo.
Técnico: Murat Yakin.
Argélia
- Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Riyad Mahrez; Gouiri.
Técnico: Vladimir Petkovi.
Arbitragem
- Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
- Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)
- VAR: Ainda não divulgado.