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Suíça x Argélia ao vivo: onde assistir, horário e possíveis escalações da Copa do Mundo 2026

Líder do Grupo B, a Suíça encara a seleção da Argélia, que avançou entre as melhores terceiras. Quem vencer enfrentará Colômbia ou Gana

Por João Victor Tavares Publicado em 01/07/2026 às 15:54
Jogadores da seleção da Suíça em campo
Jogadores da seleção da Suíça em campo - Reprodução/Instagram

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Suíça e Argélia se enfrentam na madrugada desta sexta-feira (3) em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A partida será disputada à 0h (horário de Brasília), no BC Place, em Vancouver, no Canadá.

A seleção suíça chega ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo B, enquanto a Argélia garantiu a classificação como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Colômbia e Gana na próxima fase.

Onde assistir Suíça x Argélia ao vivo

O duelo entre Suíça x Argélia terá transmissão ao vivo por:

  • CazéTV
  • Disney+ (sem custo adicional para assinantes do plano com acesso ao canal)

Horário e local da partida

  • Jogo: Suíça x Argélia
  • Competição: Copa do Mundo 2026 – mata-mata
  • Data: Sexta-feira, 3 de julho de 2026
  • Horário: 0h (de Brasília)
  • Local: BC Place, Vancouver, Canadá

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Como chegam as seleções

Suíça

A Suíça fez uma campanha consistente na fase de grupos e terminou na primeira colocação do Grupo B.

A equipe estreou empatando com o Qatar, mas reagiu com uma goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e, na sequência, venceu o Canadá por 2 a 1 para confirmar a liderança.

O técnico Murat Yakin deve manter a base da equipe, apostando na experiência de Granit Xhaka no meio-campo e na força ofensiva de Breel Embolo.

Argélia

A Argélia começou a Copa do Mundo com derrota para a Argentina por 3 a 0, mas conseguiu reagir rapidamente.

A equipe venceu a Jordânia por 2 a 0 e empatou em 3 a 3 com a Áustria, resultado suficiente para garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas.

O principal destaque segue sendo Riyad Mahrez, responsável pela criação das jogadas ofensivas da seleção africana.

Prováveis escalações

Suíça

  • Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Sow e Granit Xhaka; Manzambi, Ruben Vargas e Breel Embolo.

Técnico: Murat Yakin.

Argélia

  • Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Chaïbi, Maza e Riyad Mahrez; Gouiri.

Técnico: Vladimir Petkovi.

Arbitragem

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • Assistentes: Maximiliano Del Yesso (Argentina) e Facundo Rodríguez (Argentina)
  • VAR: Ainda não divulgado.

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