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Resultados da rodada de 16 avos na Copa do Mundo 2026: veja equipes classificadas para as oitavas de final

Entre os primeiros classificados, alguns favoritos já confirmaram presença e chegam embalados por campanhas de destaque; veja as equipes garantidas

Por Thiago Seabra Publicado em 01/07/2026 às 16:48 | Atualizado em 01/07/2026 às 16:54
Imagem do atacante Marcus Rashford na Copa do Mundo 2026
Imagem do atacante Marcus Rashford na Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ Instagram/ @england

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A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Com os jogos dos 16 avos de final em andamento, algumas seleções já carimbaram suas vagas nas oitavas e desenham possíveis confrontos que prometem movimentar o restante do torneio.

A Seleção Brasileira avançou após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, e agora terá pela frente a Noruega em um dos confrontos mais aguardados das oitavas.

Resultados dos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026

O mata-mata já teve classificações emocionantes, incluindo três decisões por pênaltis e algumas surpresas pelo caminho.

  • África do Sul 0 x 1 Canadá - Canadá classificado
  • Brasil 2 x 1 Japão - Brasil classificado
  • Alemanha 1 (3) x 1 (4) Paraguai - Paraguai classificado nos pênaltis
  • Holanda 1 (2) x 1 (3) Marrocos - Marrocos classificado nos pênaltis
  • Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - Noruega classificada
  • França 3 x 0 Suécia - França classificada
  • México 2 x 0 Equador - México classificado
  • Inglaterra 2 x 1 República Democrática do Congo - Inglaterra classificada
  • Bélgica x Senegal - em disputa
  • Estados Unidos x Bósnia - em disputa
  • Espanha x Áustria - a ser disputado
  • Portugal x Croácia - a ser disputado
  • Suíça x Argélia - a ser disputado
  • Austrália x Egito - a ser disputado
  • Argentina x Cabo Verde - a ser disputado
  • Colômbia x Gana - a ser disputado

Oitavas começam a reunir candidatos ao título

Entre os primeiros classificados, alguns favoritos já confirmaram presença e chegam embalados por campanhas de destaque.

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O Brasil segue vivo na busca pelo hexacampeonato após uma classificação dramática sobre os japoneses. Do outro lado estará uma Noruega que jamais perdeu para a Seleção Brasileira e que vive um de seus melhores momentos na história recente.

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Os noruegueses contam com um elenco liderado por Erling Haaland, que já soma cinco gols na Copa e chega às oitavas como um dos principais nomes do torneio.

Quem também chamou atenção foi a França. Os atuais vice-campeões mundiais passaram pela Suécia com uma vitória por 3 a 0 e mantêm um ataque em alta, liderado por Kylian Mbappé, que segue na disputa pela artilharia do Mundial.

O próximo adversário francês será o Paraguai, responsável por uma das maiores surpresas do mata-mata até aqui ao eliminar a tetracampeã mundial Alemanha.

México e Inglaterra chegam em alta às oitavas

Entre os anfitriões, o México é um dos destaques da competição. A equipe venceu todas as quatro partidas que disputou até aqui e ainda não sofreu gols na Copa do Mundo de 2026.

Nas oitavas, os mexicanos terão pela frente a Inglaterra, que precisou reagir para evitar uma eliminação precoce diante da República Democrática do Congo.

Os ingleses saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada por 2 a 1 graças a dois gols de Harry Kane. O atacante chegou a cinco gols na competição e entrou definitivamente na disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Haaland.

Seleções classificadas para as oitavas de final até o momento

  • Brasil
  • Noruega
  • México
  • Inglaterra
  • França
  • Paraguai
  • Marrocos
  • Canadá

Outras vagas seguem sendo definidas ao longo dos 16 avos de final. Entre os confrontos ainda em aberto estão os duelos entre Bélgica e Senegal e Estados Unidos e Bósnia, além dos jogos que serão disputados nos próximos dias para completar o cenário do mata-mata do Mundial.

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