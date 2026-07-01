Resultados da rodada de 16 avos na Copa do Mundo 2026: veja equipes classificadas para as oitavas de final

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Entre os primeiros classificados, alguns favoritos já confirmaram presença e chegam embalados por campanhas de destaque; veja as equipes garantidas

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A Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Com os jogos dos 16 avos de final em andamento, algumas seleções já carimbaram suas vagas nas oitavas e desenham possíveis confrontos que prometem movimentar o restante do torneio.

A Seleção Brasileira avançou após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, e agora terá pela frente a Noruega em um dos confrontos mais aguardados das oitavas.

Resultados dos 16 avos de final da Copa do Mundo 2026

O mata-mata já teve classificações emocionantes, incluindo três decisões por pênaltis e algumas surpresas pelo caminho.

África do Sul 0 x 1 Canadá - Canadá classificado

- Canadá classificado Brasil 2 x 1 Japão - Brasil classificado

- Brasil classificado Alemanha 1 (3) x 1 (4) Paraguai - Paraguai classificado nos pênaltis

- Paraguai classificado nos pênaltis Holanda 1 (2) x 1 (3) Marrocos - Marrocos classificado nos pênaltis

- Marrocos classificado nos pênaltis Costa do Marfim 1 x 2 Noruega - Noruega classificada

- Noruega classificada França 3 x 0 Suécia - França classificada

- França classificada México 2 x 0 Equador - México classificado

- México classificado Inglaterra 2 x 1 República Democrática do Congo - Inglaterra classificada

- Inglaterra classificada Bélgica x Senegal - em disputa

- em disputa Estados Unidos x Bósnia - em disputa

- em disputa Espanha x Áustria - a ser disputado

- a ser disputado Portugal x Croácia - a ser disputado

- a ser disputado Suíça x Argélia - a ser disputado

- a ser disputado Austrália x Egito - a ser disputado

- a ser disputado Argentina x Cabo Verde - a ser disputado

- a ser disputado Colômbia x Gana - a ser disputado

Oitavas começam a reunir candidatos ao título

Entre os primeiros classificados, alguns favoritos já confirmaram presença e chegam embalados por campanhas de destaque.

O Brasil segue vivo na busca pelo hexacampeonato após uma classificação dramática sobre os japoneses. Do outro lado estará uma Noruega que jamais perdeu para a Seleção Brasileira e que vive um de seus melhores momentos na história recente.

Os noruegueses contam com um elenco liderado por Erling Haaland, que já soma cinco gols na Copa e chega às oitavas como um dos principais nomes do torneio.

Quem também chamou atenção foi a França. Os atuais vice-campeões mundiais passaram pela Suécia com uma vitória por 3 a 0 e mantêm um ataque em alta, liderado por Kylian Mbappé, que segue na disputa pela artilharia do Mundial.

O próximo adversário francês será o Paraguai, responsável por uma das maiores surpresas do mata-mata até aqui ao eliminar a tetracampeã mundial Alemanha.

México e Inglaterra chegam em alta às oitavas

Entre os anfitriões, o México é um dos destaques da competição. A equipe venceu todas as quatro partidas que disputou até aqui e ainda não sofreu gols na Copa do Mundo de 2026.

Nas oitavas, os mexicanos terão pela frente a Inglaterra, que precisou reagir para evitar uma eliminação precoce diante da República Democrática do Congo.

Os ingleses saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada por 2 a 1 graças a dois gols de Harry Kane. O atacante chegou a cinco gols na competição e entrou definitivamente na disputa pela Chuteira de Ouro ao lado de Haaland.

Seleções classificadas para as oitavas de final até o momento

Brasil

Noruega

México

Inglaterra

França

Paraguai

Marrocos

Canadá

Outras vagas seguem sendo definidas ao longo dos 16 avos de final. Entre os confrontos ainda em aberto estão os duelos entre Bélgica e Senegal e Estados Unidos e Bósnia, além dos jogos que serão disputados nos próximos dias para completar o cenário do mata-mata do Mundial.