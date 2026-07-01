Inglaterra vence RD Congo de virada com dois gols de Harry Kane e avança na Copa do Mundo 2026
Atacante marcou dois gols no segundo tempo, comandou a virada inglesa por 2 a 1 e colocou a seleção nas oitavas de final do Mundial
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A Inglaterra está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1º), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, os ingleses venceram a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, em partida válida pelos 16 avos de final do Mundial.
O grande nome do jogo foi Harry Kane. O capitão inglês marcou os dois gols da classificação e evitou uma eliminação precoce da equipe de Thomas Tuchel. Brian Cipenga abriu o placar para a seleção africana ainda no primeiro tempo.
Com a vitória, a Inglaterra avança para as oitavas de final e enfrentará o México, que chega embalado após vencer seus quatro jogos na competição e ainda não sofrer gols. O vencedor desse confronto poderá cruzar o caminho da Seleção Brasileira em uma eventual disputa pelas quartas de final.
RD Congo assustou e ficou perto de classificação histórica
Apesar do favoritismo inglês, foi a República Democrática do Congo quem começou melhor. Aos sete minutos do primeiro tempo, Brian Cipenga, novidade entre os titulares, aproveitou falha de posicionamento da defesa inglesa e finalizou com precisão para abrir o placar. O goleiro Pickford ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.
A vantagem premiava uma seleção que fazia mais um jogo competitivo nesta Copa. Depois de alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história, a RD Congo voltou a demonstrar organização defensiva e intensidade nas transições ofensivas.
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O time africano ainda contou com grande atuação do goleiro Lionel Mpasi, que realizou defesas importantes em finalizações de Jude Bellingham e Marcus Rashford, mantendo a vantagem por boa parte do confronto.
Harry Kane muda o jogo e salva a Inglaterra
Com dificuldades para criar oportunidades, Thomas Tuchel buscou alternativas no banco de reservas. As entradas de Bukayo Saka e Anthony Gordon aumentaram o volume ofensivo inglês e mudaram o cenário da partida.
Aos 30 minutos do segundo tempo, Gordon cruzou na área e Harry Kane apareceu para cabecear e empatar o confronto.
A virada veio aos 41 minutos. Após jogada individual na entrada da área, o camisa 9 soltou um chute potente no ângulo e decretou a vitória inglesa por 2 a 1, levando a torcida inglesa ao delírio em Atlanta.
Kane entra na disputa pela artilharia da Copa
Os dois gols também colocaram Harry Kane definitivamente na briga pela Chuteira de Ouro. O atacante chegou a cinco gols na Copa do Mundo de 2026 e aparece logo atrás de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com seis.
Além disso, Kane alcançou a marca de 13 gols em Copas do Mundo, superando os 12 gols de Pelé e se tornando o maior artilheiro inglês da história do torneio.
Já a República Democrática do Congo se despede do Mundial com a melhor campanha de sua história. A seleção africana alcançou pela primeira vez a fase eliminatória e conquistou sua primeira vitória em Copas ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1 na fase de grupos.