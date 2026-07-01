Quem o Brasil enfrenta nas quartas se vencer a Noruega? Confira o possível adversário da seleção brasileira

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A Seleção Brasileira terá a chance de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026 caso vença a Noruega neste domingo (05)

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A Seleção Brasileira ainda precisa superar a Noruega nas oitavas de final, mas já sabe quem poderá encontrar caso avance na Copa do Mundo de 2026.

Se eliminar os noruegueses, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o vencedor do duelo entre México e Inglaterra, válido pelas oitavas de final do Mundial.

O confronto entre brasileiros e noruegueses acontece no domingo (5). No mesmo dia, México e Inglaterra disputam a outra vaga nas quartas de final, definindo o próximo adversário da Seleção.

Chaveamento coloca Brasil diante de outro grande desafio

Caso confirme o favoritismo diante da Noruega, o Brasil terá pela frente um adversário de peso nas quartas de final.

De um lado está o México, uma das seleções anfitriãs da Copa, que chega embalada após eliminar o Equador e segue invicta na competição.

Do outro, a tradicional Inglaterra, que confirmou a classificação ao vencer a República Democrática do Congo e manteve viva a expectativa de conquistar o título mundial.

México aposta na força de jogar em casa

O México faz uma campanha consistente no Mundial. A equipe garantiu vaga ao derrotar o Equador por 2 a 0 e conta com o apoio da torcida para tentar surpreender nas fases decisivas da competição.

Jogando como um dos países-sede, os mexicanos têm transformado seus estádios em um importante aliado.

A equipe mostrou organização defensiva e eficiência no ataque, características que a colocam como uma das surpresas positivas desta edição da Copa.

Caso avance sobre a Inglaterra, o México terá pela frente um velho conhecido. Brasil e mexicanos já protagonizaram confrontos marcantes em Mundiais, incluindo as oitavas de final da Copa de 2018, vencidas pela Seleção Brasileira.

Inglaterra chega como uma das favoritas ao título

A Inglaterra, por sua vez, mantém o status de uma das candidatas ao título mundial.

Com um elenco recheado de estrelas e liderado por Harry Kane, os ingleses confirmaram a classificação para as oitavas após superar a República Democrática do Congo.

Agora, tentam passar pelo México para seguir na luta pelo troféu.

Um eventual duelo entre Brasil e Inglaterra colocaria frente a frente duas das seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo e reviveria um confronto que já decidiu classificações importantes em edições anteriores do torneio.

Brasil ainda precisa superar a Noruega

Antes de pensar nas quartas de final, a Seleção Brasileira terá um compromisso complicado diante da Noruega.

A equipe europeia chega embalada pela vitória sobre a Costa do Marfim e conta com o poder ofensivo de Erling Haaland como principal esperança para surpreender o Brasil.

Se vencer os noruegueses, o Brasil garantirá vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo e enfrentará o vencedor de México x Inglaterra em busca de um lugar nas semifinais.