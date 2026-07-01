Por que Lukaku não está jogando em Bélgica x Senegal? Entenda ausência do atacante na Copa do Mundo 2026

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Charles De Ketelaere foi escolhido para atuar como referência no ataque, em um sistema que permite constantes trocas de posição entre os jogadores

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A ausência de Romelu Lukaku entre os titulares da Bélgica no duelo contra Senegal, nesta quarta-feira (1º), chamou a atenção dos torcedores durante a fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O confronto é disputado no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, e vale uma vaga nas oitavas de final do torneio.

O maior artilheiro da história da seleção belga começa a partida no banco de reservas por uma decisão técnica do treinador Rudi Garcia. A comissão optou por uma formação ofensiva que prioriza maior mobilidade, intensidade e velocidade na pressão ao adversário.

Com isso, Charles De Ketelaere foi escolhido para atuar como referência no ataque, em um sistema que permite constantes trocas de posição entre os jogadores do setor ofensivo.

Condição física também pesa na decisão

Além da questão tática, a situação física de Lukaku também influenciou a escolha da comissão técnica. O atacante teve uma temporada marcada por problemas de lesão no Napoli e disputou apenas sete partidas pelo clube italiano, com um gol marcado.

Apesar de ter balançado as redes na vitória da Bélgica por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia na fase de grupos, o camisa 9 é visto neste momento como uma alternativa para mudar o rumo da partida no decorrer do segundo tempo.

Como chega a Bélgica para o mata-mata

A seleção belga avançou às fases eliminatórias após liderar sua chave. A campanha, porém, foi marcada por oscilações, com empates diante de Irã e Egito antes da goleada sobre a Nova Zelândia.

Do outro lado, Senegal garantiu classificação como um dos melhores terceiros colocados. Após derrotas para França e Noruega, a equipe africana reagiu ao vencer o Iraque por 5 a 0 e chega embalada para o confronto decisivo.

Por se tratar de um duelo eliminatório, qualquer empate ao fim dos 90 minutos levará a decisão para uma prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade persistir, a vaga nas oitavas de final será definida nas cobranças de pênaltis.