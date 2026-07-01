Inglaterra x RD Congo vai para os pênaltis ou prorrogação? Veja o que acontece em caso de empate na Copa do Mundoo 2026
Partida em Atlanta vale vaga nas oitavas de final e segue as regras de desempate previstas pela Fifa para o mata-mata; saiba mais detalhes
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Inglaterra e República Democrática do Congo estão empatando por 1 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.
Como o confronto é eliminatório, a igualdade no placar pode levar a decisão além dos 90 minutos.
Se Inglaterra x RD Congo terminar empatado, tem prorrogação ou pênaltis?
De acordo com o regulamento da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, o jogo não vai direto para os pênaltis. Se o empate persistir ao término do tempo regulamentar, a partida seguirá para uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos.
Entre o fim dos 90 minutos e o início da prorrogação, há uma pausa de cinco minutos. Já entre os dois tempos extras não existe intervalo tradicional, apenas uma breve parada, com os jogadores permanecendo no campo.
Caso a igualdade continue após os 30 minutos de prorrogação, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis, seguindo os procedimentos previstos nas Leis do Jogo.
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Durante a prorrogação, cada equipe ainda tem direito a uma substituição adicional, além de uma oportunidade extra para realizar trocas de jogadores.
O vencedor de Inglaterra x RD Congo avançará às oitavas de final da Copa do Mundo e enfrentará quem passar do confronto entre México e Equador.